The Wonderful 101 : Remastered : le mode Time Attack débarque en DLC gratuit dès aujourd'hui et un Direct spécial est annoncé pour le 19 juin

Alors que les joueurs ont les yeux rivés sur le Nintendo Direct (voir ici), The Wonderful 101 : Remastered se rappelle à notre bon souvenir grâce à l'ajout d'un nouveau mode à découvrir gratuitement dès aujourd'hui : le mode Time Attack. Un mode permettant de "speedrun" le jeu et d'essayer de comparer ses scores avec ceux des joueurs de la communauté mondiale du jeu. Par ailleurs, PlatinumGames annonce un stream spécial le 19 juin prochain pour célébrer le premier anniversaire du jeu. On y retrouvera le producteur Yuji Nakao ainsi que le boss de PlatinumGames, Atsushi Inaba. Le réalisateur du jeu (et papa d'Okami et de Bayonetta) Hideki Kamiya sera aussi de la partie et il devrait s'essayer, justement, au mode Time Attack tout en délivrant de nouvelles infos sur le jeu...

Evidemment, on vous en reparlera d'ici là. En attendant, retrouvez toutes les infos sur le nouveau mode avec, en prime, des captures d'écran.

The Wonderful 101 : Remastered - Mode TIME ATTACK

Ce nouveau mode de jeu vous permet d'essayer un speedrun de n'importe quelle étape de votre choix et de comparer vos temps en ligne avec des joueurs du monde entier. Et afin de rendre l'expérience encore plus fluide, nous avons ajouté une fonctionnalité qui ignore automatiquement les scènes coupées mineures ! Cela vous permet de découvrir plus facilement l'action pure du jeu et de perfectionner vos compétences tout en améliorant vos temps.

Chaque seconde compte quand le monde est en jeu, héros ! Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà battu The Wonderful 101: Remastered, un nouveau monde stimulant vous attend.

The Wonderful 101 : Remastered - Présentation

Une équipe de héros du monde entier doit S’UNIR afin de protéger la Terre des envahisseurs extraterrestres maléfiques ! Cette armée de 100 « Wonderful Ones » (« Fabuleux combattants ») travaillent en équipe en utilisant leurs pouvoirs fantastiques respectifs pour créer toutes sortes de formes. Que ce soit à l’aide d’un poing géant ou d’une lame affûtée, ils se serviront de leur intelligence et de leurs pouvoirs pour surmonter les pièges et les menaces de l’ennemi ! Et le dernier membre de cette équipe de héros courageux, c’est vous.



The Wonderful 101: Remastered a été développé par PlatinumGames, les créateurs de la série Bayonetta, d’ASTRAL CHAIN, de NieR:Automata et de Metal Gear Rising: Revengeance ! Ce jeu sera le premier titre auto-publié par PlatinumGames et il s’agit d’une version remasterisée du jeu The Wonderful 101 original, publié par Nintendo et sorti en exclusivité sur la Wii U le 15 septembre 2013.



The Wonderful 101: Remastered offre la capacité inédite de contrôler 100 héros en même temps, avec des commandes fluides et une action dynamique qui sont la marque de fabrique de PlatinumGames. Le tout au sein d’une histoire palpitante mettant en scène des héros courageux et des amitiés fortes qui se dressent contre le mal. Il s’agit de la proposition la plus ambitieuse de PlatinumGames à ce jour.



Hideki Kamiya, le directeur artistique de The Wonderful 101, a supervisé cette version remasterisée et y a ajouté de nombreuses améliorations afin de s’assurer que ce jeu sera apprécié plus facilement et plus intégralement par l’ensemble des joueurs sur les diverses plates-formes. En outre, les visuels ont été améliorés, la fréquence d’images a été augmentée et les temps de chargement ont été réduits, le tout pour une meilleure expérience à tous les niveaux.



- Plus de 100 personnages uniques et éblouissants, chacun possédant sa propre histoire et son emblème !



- Changez d’arme en un éclair grâce au système de « l’unimorphisation » ! Dessinez des formes afin de passer de l’épée au fouet, au marteau et à bien d’autres armes afin de combattre avec stratégie et style !



- Les « unimorphisations » peuvent être bien plus que de simples armes ! Construisez des deltaplanes et des ponts afin de traverser les gouffres, et hissez-vous sur des endroits élevés en sautant ou en vous propulsant ! Utilisez à la fois votre intelligence et votre force pour résoudre les différents casse-têtes et persévérez !



- N’oubliez pas : un héros est fait pour protéger les autres ! Secourez les citoyens que vous croisez et votre bravoure les inspirera et leur donnera envie de S’UNIR ! Pour une durée limitée, bien sûr…



- Vos missions se dérouleront dans le monde entier ! À travers les villes, le long du plancher océanique, dans la jungle profonde et dans une myriade de destinations fabuleuses !