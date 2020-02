The Wonderful 101 : Remastered - Le million le million !

Jouissant d'un démarrage canon lors de l'annonce de son Kickstarter hier, il semblerait que The Wonderful 101 : Remastered semble bien parti pour pulvériser des records concernant la somme récoltée. Se lançant pour la première fois dans l'édition en solo, PlatinumGames avait demandé à la communauté des joueurs un financement de départ de 50.000$ pour pouvoir porter le jeu au minimum sur Nintendo Switch.

Quelques heures après son lancement, les versions Steam et PS4, respectivement à 250.000 et 500.000$ ont été atteints, et aujourd'hui, le pallier symbolique du million de dollars a été dépassé en moins de 24h. Avec ce cap franchi, The Wonderful 101 : Remastered embarquera un mode Time Attack qui fera la joie des speedrunner.

Ne reste plus qu'à voir si les deux prochains paliers seront également franchis à la vitesse de l'éclair. Ils sont à 1,5 et 1,75 millions de dollars. En même temps, ils ont encore 31 jours pour tenter d'atteindre cet objectif. Pour rappel, même si le Kickstarter vient à peine de démarrer, The Wonderful 101 : Remastered est attendu courant avril sur Nintendo Switch, Steam et PS4.

Source : Kickstarter