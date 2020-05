The Wonderful 101 : Remastered : un frame rate moins bon sur Nintendo Switch que sur Wii U

The Wonderful 101 est un jeu d'action atypique hommage aux super sentai qui à la base est un titre édité par Nintendo sorti en exclusivité sur Wii U en 2013 et qui revient aujourd'hui sur de nombreuses plateformes en version Remastered comme première auto-publication de PlatinumGames. Supervisé par Hideki Kamiya, le directeur artistique du jeu, cette nouvelle version est censée apporter de nombreuses améliorations notamment pour être plus accessible à l’ensemble des joueurs mais aussi d'un point de vue visuel avec une fréquence d’images augmentée et des temps de chargement réduits...

Aujourd'hui, Digital Foundry a publié une vidéo qui compare les différentes versions du jeu de la Wii U à la Nintendo Switch en passant par les versions PC et PS4 en les soumettant aux différents tests dont le site a le secret. Le résultat semble montré que si la résolution du jeu est effectivement meilleur sur la version Remastered notamment sur Nintendo Switch avec 1080p contre 720p sur Wii U en mode télé. Pour le frame rate, c'est à dire pour la fréquence d'images, c'est beaucoup plus mitigé puisque sur Nintendo Switch la promesse n'est pas tenue avec régulièrement un frame rate plus bas que sur Wii U...

Alors c'est un point qui pourra être sûrement réglé via des mises à jour mais qui forcément déçoit. On attendra cependant la sortie du jeu pour constater si c'est bien le cas et ce que cette nouvelle version donne manette en main.

Pour rappel, The Wonderful 101 : Remastered sera disponible la semaine prochaine sur Nintendo Switch

Source : Esuteru