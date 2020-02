The Wonderful 101 : Remastered - 1,5 millions et une aventure 2D confirmée

Après avoir atteint le 4 février dernier le cap symbolique du million de dollars de dons, The Wonderful 101 : Remastered vient de franchir un nouveau cap avec le pallier à 1,5 millions de franchi. Ce cap franchi s'accompagne d'un nouveau contenu pour les joueurs : une missions en 2D side scrolling où nous incarnerons Luka, un élève de Wonder-Red quand ce dernier est un citoyen ordinaire.

Avec ce pallier franchi, un nouveau seuil a également été dévoilé. Pour 2 millions de dollars de don, une seconde aventure dédiée à Luka pourra être proposée. A noter qu'à 1,75 millions nous auront le droit à une bande-son remixée.

Luka est un garçon qui joue un rôle très important dans The Wonderful 101 : Remastered. Will Wedgewood, alias Wonder-Red, est professeur à l'école primaire de Blossom City lorsqu'il ne combat pas le mal. Luka est l'un des élèves de sa classe, et aussi l'un des plus grands malfaiteurs de l'école.

Bien sûr, Luka ne sait pas que son professeur est en fait Wonder-Red. Et il déteste les 100 Wonderful pour une certaine raison, malgré le fait qu'ils sont des héros qui protègent la Terre. Pourquoi les déteste-t-il ? Vous devrez jouer au jeu et suivre l'histoire pour le découvrir ! Luka's First Mission, sur lequel nous allons travailler grâce à votre soutien, est un jeu d'action à défilement latéral dans lequel vous incarnez Luka.

Dans le jeu principal, vous pouvez contrôler les 100 Wonderful et utiliser Unite Morphs pour exploiter la puissance de vos coéquipiers et progresser à travers les étapes. Dans ce jeu dérivé, vous contrôlerez Luka - et personne d'autre ! Comment Luka va-t-il pouvoir se battre seul ? Et quel genre d'histoire l'attend ?

Ce jeu dérivé aura un style complètement différent du jeu principal. Nous espérons donc que vous serez excités de voir quel genre de jeu il va finir par être !

La réalisation de cet objectif ambitieux nous a donné la chance de travailler sur la première mission de Luka - mais attendez ! Mais attendez, il y a plus ! La deuxième mission de Luka a été révélée, ce qui nous permettra de travailler sur une toute nouvelle aventure mettant en scène Luka. Bien sûr, c'est à vous de décider si nous allons la créer ou non.

Continuez d'encourager The Wonderful 101 : Remastered ! Merci !