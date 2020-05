The Wonderful 101 : Remastered - Retard des versions physiques pour les backers et les magasins

Que vous ayez participé à son financement participatif ou que vous attendiez tout simplement son arrivé dans les étals, The Wonderful 101 : Remastered était initialement attendu dans le courant du mois de mai sur Nintendo Switch, PS4 et Steam. Malheureusement pour cause de Covid-19 entrainant de gros retards de production, les versions physiques du jeu ont été repoussés à fin juin - début juillet en fonction des secteurs géographiques. C'est dans un courrier adressé aux contributeurs du projet Kickstarter que nous apprenons plus d'informations ce jour :

Backers ayant opté pour des versions boîte :

A cause des contraintes liées au Covid-19, les expéditions des versions physiques promises en récompense ne seront pas effectuées avant fin juin. Afin de s'excuser du désagrément, et pour ne pas pénaliser les donateurs par rapport à ceux ayant opté pour la version dématérialisée, une clé Steam de The Wonderful 101 : Remastered sera offerte aux backers ayant opté pour une version boîte afin qu'ils puissent jouer au aussi au jeu en même temps que les autres donateurs.

Backers ayant opté pour des versions physique :

Les codes des versons digitales commenceront à être expédiés à partir du 7 mai . En raison du nombre important de codes, la distribution risque de prendre plusieurs jours, mais l'équipe fera le nécessaire pour que tous soient livrés avant la sortie officielle du jeu en magasin.

Sortie physique du jeu en magasin :

Toujours pour cause de Covid-19, la sortie de The Wonderful 101 : Remastered en magasin a été repoussée au 30 juin aux Etats-Unis et au 3 juillet pour l'Europe .

Ne reste plus qu'aux backers ayant commandé une version physique à espérer ne pas recevoir leur exemplaire plusieurs mois après la mise en vente en magasin, comme cela s'est déjà produit par le passé pour les produits d'autres développeurs. Ce ne serait pas très "Wonderful".