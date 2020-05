The Wonderful 101 : Remastered : disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch

Jeu d'action atypique et déjanté, dans l'esprit des productions PlatinumGames, The Wonderful 101 est a la base une exclusivité Nintendo sortie sur Wii U en 2013 . Considéré comme "un jeu de niche", le jeu n'avait pas franchement rencontré son public sur la console aux deux écrans de Nintendo. Il était pourtant très original et bourré d'action s'inscrivant comme le deuxième jeu d'une trilogie de héros commencée avec l'excellent Viewtiful Joe (qui mériterait lui aussi un retour) et, prochainement, terminée avec le Project GG (voir là.)

Pour autant, qui aurait parié que près de sept plus tard, le jeu allait susciter un engouement monstre sur Kickstarter (voir ici) et permettre à PlatinumGames (après un accord "secret" avec Nintendo) de l'auto-éditer en version Remastered sur différentes plateformes ? Probablement personne... Depuis aujourd'hui, The Wonderful 101 : Remastered est donc disponible sur Nintendo Switch- ou pour être exact, sur l'eShop de la Nintendo Switch car suite à la pandémie de COVID-19, la livraison des copies physiques du jeu a été retardée (voir détails ici.) Le jeu revient , à priori, dans une version améliorée avec des visuels rehaussés, un framerate augmenté et des temps de chargement réduits. Evidemment, les features conçus à la base pour les deux écrans de la Wii U ont été supprimés, par contre la version Switch du jeu permet toujours d'utiliser le tactile notamment pour dessiner les "uniformisations".

En attendant notre avis sur cette nouvelle version, retrouvez sa présentation ainsi que quelques captures d'écran. The Wonderful 101 : Remastered est disponible au prix de 44,99€. Son poids est de 7.9 Go.

Une équipe de héros du monde entier doit S’UNIR afin de protéger la Terre des envahisseurs extraterrestres maléfiques ! Cette armée de 100 « Wonderful Ones » (« Fabuleux combattants ») travaillent en équipe en utilisant leurs pouvoirs fantastiques respectifs pour créer toutes sortes de formes. Que ce soit à l’aide d’un poing géant ou d’une lame affûtée, ils se serviront de leur intelligence et de leurs pouvoirs pour surmonter les pièges et les menaces de l’ennemi ! Et le dernier membre de cette équipe de héros courageux, c’est vous.

The Wonderful 101: Remastered a été développé par PlatinumGames, les créateurs de la série Bayonetta, d’ASTRAL CHAIN, de NieR:Automata et de Metal Gear Rising: Revengeance ! Ce jeu sera le premier titre auto-publié par PlatinumGames et il s’agit d’une version remasterisée du jeu The Wonderful 101 original, publié par Nintendo et sorti en exclusivité sur la Wii U le 15 septembre 2013.

The Wonderful 101: Remastered offre la capacité inédite de contrôler 100 héros en même temps, avec des commandes fluides et une action dynamique qui sont la marque de fabrique de PlatinumGames. Le tout au sein d’une histoire palpitante mettant en scène des héros courageux et des amitiés fortes qui se dressent contre le mal. Il s’agit de la proposition la plus ambitieuse de PlatinumGames à ce jour.

Hideki Kamiya, le directeur artistique de The Wonderful 101, a supervisé cette version remasterisée et y a ajouté de nombreuses améliorations afin de s’assurer que ce jeu sera apprécié plus facilement et plus intégralement par l’ensemble des joueurs sur les diverses plates-formes. En outre, les visuels ont été améliorés, la fréquence d’images a été augmentée et les temps de chargement ont été réduits, le tout pour une meilleure expérience à tous les niveaux.