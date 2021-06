Evènement : suivez en direct et en français dès 18h le Nintendo Direct de l'E3 2021

Il n'y a quasiment plus rien à faire. Ou presque. Vous pouvez préparer un petit coussin pour vous caler confortablement devant votre écran. Vous pouvez aussi faire en sorte d'écarter d'éventuels gêneurs : parents, amis, voisins qui pourraient venir vous déranger... N'oubliez pas, non plus, de bien vérifier que votre ordinateur est à jour- histoire qu'il ne redémarre pas à 17h59 (#vismavdm) Vérifiez aussi votre connexion car souvent ça ne marche pas au dernier moment (#vismavdm2.) Vous pouvez aussi prévoir une petite collation, du pop-corn et un petit truc à boire pour vous désaltérer... Un ventilateur peut-être utile s'il fait trop chaud.... Si vous avez un rendez-vous avec vous même (par exemple, au hasard, dans les toilettes) assurez-vous de le prendre avant le début du Direct- pendant, ce serait tout de même dommage (sinon pensez à apporter avec vous votre téléphone...) D'ailleurs, votre téléphone doit être à portée de main, prêt à dégainer le bon émoji au bon moment sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez à en préparer deux ou trois d'avance, genre celui qui a les deux yeux en forme de cœur ou encore le top mais vous pouvez aussi mettre de côté celui qui vomit (sait-on jamais.) D'ailleurs n'hésitez pas à mettre aussi près de vous, un défouloir : un doudou, un petit frère ou un vieux truc à dézinguer. Parfois, ça fait du bien.

Après ces bons conseils (ne me remerciez pas) vous pouvez commencer à attendre tranquillement. Depuis plusieurs jours, certains sont déjà devant la vidéo de Nintendo à faire le pied de grue comme ceux qui campent devant les boutiques pour être les premiers à l'ouverture à acheter le dernier truc à la mode. A 15H47 sur le site Youtube de Nintendo France, il y avait déjà près de 1500 personnes prêtes à découvrir le programme des jeux à venir sur Nintendo Switch ! Autant dire que les joueurs attendent beaucoup de ce Direct.

Espérons que Nintendo ne nous décevra pas. Rendez-vous ici même à 18 heures (heure de Paris) pour commenter le Direct avec nous. Notre body est ready. Très "ready" !

