Nintendo Museum Direct : voir la présentation en français du musée Nintendo révolutionnaire

Après les jeux, les films et les parcs d'attraction, Nintendo nous amuse avec son musée ! Suite à la présentation cette nuit du Nintendo Museum via un Nintendo Direct spéciale, retrouvez ci-dessous la vidéo de l'évènement sous-titrée en français. Et pour en avoir un résumé complet, voir notre news dédiée.

NINTENDO MUSEUM DIRECT : TOUTES LES INFOS

