L'action Nintendo chute de 6% suite au Nintendo Direct

Suite à la diffusion mardi 15 juin du Nintendo Direct de l'E3 2021 (dont vous pouvez retrouver le résumé ICI) les joueurs ont été partagés entre ceux se réjouissant de toutes les annonces et ceux regrettant celles ne s'y trouvant pas. Du côté des marchés financiers, le Nintendo Direct a été accueilli plutôt sèchement puisque le soir même de la diffusion, l'action Nintendo a baissé de 0,8% à 73,23 $ à la Bourse de Tokyo; une baisse confirmée le lendemain puisque l'action a devisé de 3% .Et au final, au cours des cinq derniers jours , l'action Nintendo a chuté de 6% . A priori les investisseurs ont moyennement apprécié la date de sortie du prochain Zelda " visée en 2022 " et l'absence de l'hypothétique "Nintendo Switch Pro". Il est possible que Nintendo garde des cartes dans sa manches ou que la crise des semi-conducteurs ait contrarié les plans initiaux de l'entreprise. Pour autant, malgré cela, la confiance en Nintendo reste forte et les annonces faites durant le Nintendo Direct sont jugées positives et devraient donc contribuer à la croissance globale des ventes de l'entreprise.

