The Legend of Zelda 35eme anniversaire : que nous prépare Nintendo ?

Cette année, The Legend of Zelda fête ses 35 ans et bien sûr, comme beaucoup, on espère que Nintendo va marquer le coup avec un programme spécial. Alors certes, 35 ans ce n'est pas nécessairement un anniversaire que l'on célèbre en grande pompe; ce n'est pas encore le jubilé. De plus, Zelda n'est pas la seule licence à fêter ses 35 ans cette année. Il y a aussi Kid Icarus et Metroid. Donc pourquoi célébrer l'anniversaire de la princesse plutôt que ceux des deux autres ? Peut-être parce que, pour le moment, il n'y a aucune rumeur sur un possible retour de Kid Icarus (avec un remake de Uprising ?) et la sortie de Metroid Prime 4 semble encore bien loin...Tout le contraire de Zelda : Breath of The Wild 2 dont la sortie n'a jamais semblé si proche.

De plus Super Mario Bros. a eu droit l'année dernière à sa petite fête pour ses 35 ans (voir ici.) Donc Nintendo peut tout à fait nous refaire le coup cette année avec The Legend of Zelda. Mais quel programme Nintendo pourrait-il nous proposer pour cet anniversaire-prétexte à encore plus de Zelda ? D'abord, si c'est le cas, on peut rêver, forcément, à un The Legend of Zelda Direct. Celui-ci pourrait arriver avant ou, justement, pour l'E3. En même temps, avec la crise mondiale actuelle, difficile de faire des prédictions d'autant plus que Nintendo aime bien être son propre maître et faire ses annonces sans suivre de calendrier imposé. Pour autant, si Nintendo se décide à fêter les 35 ans de sa série de Legend, retrouvez ci-dessous une liste non exhaustive de tout ce qui pourrait s'y trouver et nous faire plaisir, sachant que Nintendo n'a pas besoin de prétexte pour sortir des jeux Zelda et annoncer des partenariats.

THE LEGEND OF ZELDA 35 ANS - Demandez le programme (mode rêve)

Pour les 35 ans de Mario , Nintendo a sorti Super Mario 3D All-Stars, une compilation évènementielle réunissant les trois premiers Super Mario 3D ainsi que Super Mario 3D World + Bowser's Fury, une version augmentée (avec un autre jeu, du Mario 3D de la Wii U.) Grâce à ça quasiment tous les Mario 3D sont jouables sur Nintendo Switch (il manque tout de même Super Mario Galaxy 2.) On peut donc espérer que si Nintendo décide de faire du 35eme anniversaire de Zelda , un évènement, il fasse la même chose en convoquant un maximum d'épisodes de Zelda à même de contenter les joueurs que ce soit via des compilations ou autres.

Pour commencer, anniversaire ou pas, on sait déjà que nous allons pouvoir retrouver un épisode de la Legend sorti initialement il y a 10ans sur Wii pour les 25 ans de la licence.

La sortie de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Le portage HD de Zelda: Skyward Sword a déjà été officialisé et il pourrait donc ouvrir les hostilités, un peu comme Paper Mario : The Origami King sorti l'été dern ier avant que Nintendo n'annonce le programme du 35eme anniversaire de Mario . De ce que l'on en sait, c'est un portage façon Nintendo, c'est à dire qu'il ne touche que très peu au matériel de base. Il n'y a donc pas de nouvelles séquences ou de changements notables- ou presque. Le jeu est tout de même adapté aux spécificités de la Nintendo Switch avec la possibilité de jouer de façon classique au stick et au boutons, alors que sur Wii, le jeu n'était jouable qu'avec le WiiMotionPlus. En pratique, il faudra voir ce que ça donne puisque le jeu tout entier était construit à la base autour de ce gameplay immersif et, parfois même, épuisant. Rappelons que Zelda: Skyward Sword est un Zelda de transition aux partis pris radicalement inverses de ceux qui feront le succès de Zelda : Breath of the Wild puisqu'il est très dirigiste avec des environnements hyper concentrés et fermés, que tous les mécanismes de jeux tournent autour des différents items et que les nombreux donjons à énigmes sont l'épine dorsale du jeu. Pour rappel, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet .

Bundles, consoles et Joy-Con spéciaux

Nintendo a déjà annoncé, pour accompagner la sortie de Zelda: Skyward Sword , des Joy-Con décorés spéciaux (voir ici) mais pas encore de console... Alors en fonction des annonces (nouveau jeu, nouvelle console...) on peut s'attendre à découvrir des bundles et surtout une nouvelle console collector. Les consoles de la famille 3DS y ont eu droit avec notamment, une édition pour les 25 ans de la Legend, une édition Hyrule et une autre pour la sortie de Majora's Mask 3D. Et c'est quasiment une tradition à chaque sortie de titre majeur... Alors la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et/ou la New Nintendo Switch auront-elles bientôt des reflets dorés ? C'est bien possible...

Parmi les portages "faciles" et "évidents" de Zelda que l'on peut envisager sans trop de risques, il y a ceux de The Legend of Zelda : The Wind Waker HD et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD sortis sur Wii U. En effet, les deux portages HD des deux Zelda initialement sortis sur GameCube et Wii pourraient quasiment sortir sur Switch tels quels. Car même s'ils ont été à priori conçus pour mettre en valeur les deux écrans de la console au GamePad, il faut se souvenir que les deux portages pouvaient aussi se jouer uniquement sur un seul écran.

De toute façon, anniversaire ou pas, il semble déjà écrit que ces deux jeux arriveront sur Nintendo Switch tôt ou tard . Après, la question est de savoir si Nintendo vendra les jeux réunis en pack dans une "compilation" évènementielle ou s'il permettra leur achat indépendamment. Sachant que les deux jeux ont déjà fait l'objet d'une sortie indépendante sur Wii U (avec une campagne de promotion), cela ne parait pas idiot de les sortir ensemble dans une compilation surtout pour célébrer l'anniversaire de Zelda. On peut même imaginer un bonus de choix : Link's Crossbow Training. Après comme pour les jeux de la compilation Super Mario 3D All-Stars il ne serait pas étonnant de les retrouver un jour vendus séparément sur l'eShop (mais ceci est une autre histoire.)

The Legend of Zelda All-Stars

Evidemment, quitte à rêver, pourquoi se limiter simplement à deux titres de la Legend ? Avec la Switch (et l'eShop) Nintendo tient sans doute enfin sa plateforme perpétuelle et il n'est donc pas déraisonnable de penser qu'à terme, tous les épisodes de la saga seront jouables sur Switch ne serait-ce que pour éviter que les joueurs ne se tournent vers des solutions alternatives non officielles.

Sur Nintendo Switch, via l'abonnement au Nintendo Switch Online, il est déjà possible de jouer aux épisodes de la NES et de la Super Nintendo. Mais on peut espérer que d'autres catalogues intègrent un jour le programme : ceux du Game Boy, de la NDS et de la N64 par exemple. Nintendo peut aussi proposer les premiers jeux de la Legend via un The Legend of Zelda All-Stars. Nintendo l'a déjà fait avec un CD GameCube bonus collector assez exceptionnel réunissant quatre épisodes de Zelda + une rétrospective + une démo de The Wind Waker. Alors certes, Mario n'y a pas eu droit mais sait-on jamais ? Imaginez une cartouche d'anthologie reprenant l'histoire et tous es épisodes de la saga... Sur l'eShop de la Wii U on peut télécharger The Legend of Zelda : the Minish Cap ou encore les épisodes de la N64 ou même de la NDS, Phantom Hourglass et Spirit Tracks . Alors pourquoi pas sur Nintendo Switch ?

Un Zelda multijoueur

Si quant on évoque Zelda, on pense forcément aux épisodes canoniques, la licence s'est aussi déclinée en spin-off notamment avec Four Swords permettant de découvrir la Legend à plusieurs jusqu'à quatre dans des donjons conçus spécialement pour la coopération. Un super concept né au début des années 2000 mais qui au départ était plutôt compliqué à mettre en œuvre à cause de la nécessité de posséder des câbles spéciaux (sur GBA) et même une Game Boy Advance par joueur sur GameCube. Il faudra attendre l'édition anniversaire de The Legend of Zelda: Four Swords sorti en téléchargement gratuit sur DSi pour que la licence rencontre enfin un plus large public (grâce à sa gratuité et aux fonctions sans fil de la console.) Pour autant, il est évident qu'aujourd'hui, avec les fonctions en ligne de la Nintendo Switch, le jeu prendrait une toute autre ampleur. On peut donc imaginer le retour de Four Swords ou alors une déclinaison voire un portage de Zelda Tri-Force Heroes, un autre spin off de la Legend sorti sur 3DS mais cette fois-ci limité à trois joueurs . Souvent sous estimé, Zelda Tri-Force Heroes est un grand jeu qui mériterait bien une nouvelle chance. Il existe aussi un mini jeu Zelda multijoueur dans Nintendo Land (un titre qui là encore mériterait d'être réédité et redécouvert grâce au jeu en ligne) qui pourrait être porté ou dans tous les cas adapté pour permettre aux joueurs de se retrouver autour de leur licence préférée... Evidemment, Nintendo pourrait aussi tout simplement sortir... The Legend of Zelda 35.

The Legend of Zelda 35

Cela parait presque évident. Super Mario a eu droit à sa version à 35 joueurs en ligne. Nintendo pourrait donc faire la même chose avec The Legend of Zelda ? Avec Tetris 99 et Pac-Man 99 qui sont disponibles sur la Switch, c'est une possibilité tout à fait envisageable même si, à priori, le jeu s'y prête moins.

Game & Watch The Legend of Zelda

Pour l'anniversaire de Mario, Nintendo a ressorti une version repensée de son Game & Watch pour le plus grand bonheur des fans et des collectionneurs, tout en gardant la forme et le packaging d'origine (voir ici.). On peut imaginer là encore, le même genre de petite console pour Zelda même si le premier Zelda s'y prête, là encore comme pour The Legend of Zelda 35, sans doute moins. Pour rappel, Nintendo a bien sorti un Game & Watch dédié à Zelda sur deux étages (inspiré par Zelda II) mais ressortir ce modèle serait surement plus compliqué (avec deux écrans) que celui de Mario. Mais avec un ou deux écrans, ce serait le succès assuré.

LEGO The Legend of Zelda

Si le partenariat entre LEGO et Nintendo pour LEGO Super Mario a réjoui la majorité des fans, il a aussi pas mal surpris car LEGO Super Mario ne ressemble en rien aux autres packs LEGO à licences. Ici pas de minifig mais un concept bien différent dans l'esprit du Nintendo LABO comme si Nintendo était condamné à ne pas faire comme les autres. Pourtant, beaucoup auraient aimé des sets plus classiques reprenant des petites figurines et des lieux emblématiques de la licence Mario comme le Royaume Champignon, l'Observatoire d'Harmonie ou encore le vaisseau Odyssée de Mario, etc. Alors pourquoi pas des sets classiques avec Zelda, le château d'Hyrule, le village Kokiri ou Cocorico, le cimetière, le lac Hylia... Nous on vote pour !

The Legend of Zelda : Home Adventures

Avec Nintendo, on est très souvent surpris. Par exemple, qui aurait pu prévoir un jeu comme Mario Kart LIVE : Home Circuit ? Nintendo pourrait être tenté de mélanger les genres avec Zelda aussi ou même de créer un jeu de plateau différent de façon à toucher un autre public, toujours dans l'idée de le ramener sur consoles. Mais quel délire, Nintendo pourrait-il créer pour Zelda ? Un Nintendo LABO avec une Zelda en carton ? N'essayons même pas d'imaginer car à l'arrivée, on sera surpris.

The Legend of Zelda mobile

Après des débuts tâtonnants (qui se souvient de Miitomo ?) Nintendo a semble-t-il trouvé la bonne formule en adaptant au compte-gouttes ses licences sur mobiles : Super Mario Run, Fire Emblem Heroes ou encore Animal Crossing : Pocket Camp. Cependant pour le moment Zelda n'est toujours pas disponible sur mobile... En même temps, il faudrait trouver le bon concept pour que le jeu se distingue et, surtout, fasse honneur à la licence.

Cross over

Alors qu'il y a dix ans encore, Nintendo veillait jalousement sur ses licences, désormais la société japonaise ne craint plus de prêter ses personnages emblématiques pour des cross over parfois très surprenants comme Mario + The Lapins Crétins par exemple. Du côté de Zelda, on a déjà eu droit à une version Picross de Twilight Princess sur 3DS exclusif à My Nintendo. ou encore à l'étonnant Cadence of Hyrule, un cross-over avec le jeu indépendant Crypt of the NecroDancer. Pour les 35 ans de la Legend, Nintendo pourrait très bien nous proposer un nouveau mélange des genres- on l'espère en tout cas ! On peut déjà probablement s'attendre à un évènement spécial dans Animal Crossing : New Horizons et peut-être à des costumes dans d'autres jeux comme, par exemple, les deux Monster Hunter...

Un Zelda 2D

En 2019, Nintendo a surpris en proposant le remake du Zelda culte de la GameBoy : The Legend of Zelda : Link's Awakening, Un titre "chibi" comme tout qui pourrait en fait acter l'existence désormais de deux séries Zelda parallèles : une "principale" en 3D et une seconde en 2D permettant à Nintendo de sortir plus de Zelda sur sa console sans forcément attendre à chaque fois plusieurs années entre le développement de deux épisodes en 3D. On se souvient du prototype 2D irrésistible de Zelda : Breath of the Wild montré lors de la GDC qui prouve que même en 2D la licence a un pouvoir d'attraction incroyable. Quel fan n'a jamais rêvé jouer à ce prototype ? Quoiqu'il en soit, Nintendo pourrait alterner épisode 2D, spin-off / portage et épisode 3D canonique afin d'alimenter constamment sa console avec de nouveau contenu.

Si, tôt ou tard, on peut imaginer, un nouvel épisode de Zelda en 2D totalement inédit, les plus vieux se souviennent sûrement que The Legend of Zelda : Oracle of Ages et The Legend of Zelda : Oracle of Seasons, développés par Capcom et sortis sur Game Boy Color en 2001 utilisait le même moteur que la version Game Boy de Link's Awakening. Les deux jeux pourraient donc bénéficier du même traitement et sortir sur Nintendo Switch en version "chibi". Dans ce cas, ce ne serait pas un nouvel épisode mais deux qui sortiraient !

Alors pour tout dire, on n'espère pas qu'un Zelda 2D de ce type sortira en 2021... Nintendo peut l'annoncer pour une sortie l'année prochaine car cette année, on ne mise pas du tout sur la sortie d'un "grand" Zelda en 2D mais plutôt sur un "grand" Zelda en 3D !

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

C'est le gros morceau de cet anniversaire rêvé de Zelda : la sortie de Breath of The Wild 2 ! Quel meilleur moment que cet anniversaire pour sortir cet épisode tant attendu. La sortie d'un nouveau Zelda est toujours un moment exaltant et vu le succès de Zelda : Breath of the Wild, la sortie de cette suite s'annonce véritablement comme un évènement dans la vie des fans de Nintendo. La société japonaise n'a pas intérêt à se planter.

Evidemment si le jeu sort cette année, il sortira pour les fêtes et dans ce cas-là, on devrait avoir droit à une annonce bien en amont, peut-être en juin pendant l'E3 sachant que si Zelda BOTW 2 sort bien cette année, il accompagnera forcément le nouveau modèle de Nintendo Switch... C'est en tout cas une théorie partagée par de nombreux observateurs mais aussi par de nombreux joueurs. En effet, Zelda BOTW 2 ne peut rêver mieux qu'une nouvelle console pour accompagner son lancement et pour une nouvelle console, Zelda BOTW 2 est un jeu de "lancement" idéal même si connaissant Nintendo, on peut penser que Zelda BOTW 2 sera identique quelque soit le modèle de Nintendo Switch.

Si vous suivez un peu l'actualité Nintendo vous savez peut-être que les dernières rumeurs parlent d'un côté d'une New Nintendo Switch avec un écran plus beau et plus grand et une puissance accrue et de l'autre, un nouveau dock permettant de relier sa console à un téléviseur 4K. A priori, le dock et la console seraient vendus séparément permettant à Nintendo de limiter le prix de sa nouvelle console mais aussi pour les joueurs ne souhaitant pas acheter le nouveau modèle de simplement acheter le nouveau dock (sachant qu'il pourrait sortir avant, peut-être cet été .) Alors attention, il ne s'agit que de rumeurs / suppositions.

Quoiqu'il en soit si Zelda BOTW 2 sort bien en 2021 sur Nintendo Switch, cela promet à coup sûr une fin d'année explosive et pour les fans, un formidable cadeau d'anniversaire ! Reste plus, pour Nintendo, qu'à l'organiser.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires