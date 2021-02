Zelda : Skyward Sword HD : Nintendo annonce une paire de Joy-Con collector

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD vient finalement d'être dévoilé lors du dernier Nintendo Direct. Au programme, à priori pas de gros bouleversements (voir détails ICI) mais une maniabilité repensée pour coller aux spécificités de la Nintendo Switch. Pour accompagner la sortie du jeu, Nintendo a dévoilé une paire de Joy-Con spéciaux simulant l'épée et le bouclier du jeu. des Joy-Con, forcément, collector que nous vous laissons admirer avec l'image ci-dessous.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sera disponible le 16 juillet sur Nintendo Switch en même temps que cette paire de Joy-Con dédiés.

Ces manettes Joy-Con aux couleurs de l'épée de légende et du bouclier d'Hylia seront aussi disponibles le 16/07 à la sortie de The Legend of #Zelda: Skyward Sword HD.#NintendoDirect pic.twitter.com/YVN17OVCbG