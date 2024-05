La princesse Zelda sera-t-elle l'héroïne du prochain Nintendo Direct ?

Nintendo prépare-t-il un jeu avec la princesse Zelda comme personnage jouable ? C'est en tout cas une rumeur lancée par un certain PapaGenos qui s'est déjà illustré par le passé par des prédictions qui ont, semble-t-il, tapé dans le mille.

Si, à ce stade, on ne sait pas trop quoi en penser, on sait que Nintendo a désormais l'habitude de proposer, entre deux épisodes canoniques de The Legend of Zelda, des remakes ou des remasters d'anciens épisodes (comme The Legend of Zelda : Link's Awakening et The Legend of Zelda: Skyward Sword HD) et des spin-off (comme Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau).

Il ne serait donc pas étonnant que la Legend revienne dès cette année ... Evidemment, on ne peut s'empêcher de penser aux fameux portages de The Legend of Zelda : Twilight Princess HD et The Legend of Zelda : The Wind Waker HD, maintes fois annoncés par des rumeurs et qui restent pour le moment les petits bijoux du catalogue de la Wii U.

Mais Nintendo peut-il nous surprendre avec un nouveau jeu que personne n'attend ? Alors que la Nintendo Switch 2 se profile à l'horizon, Nintendo peut-il proposer un titre inédit pour booster le catalogue de sa bonne vieille Switch et offrir finalement à la princesse Zelda le premier rôle qu'elle n'a jamais eu dans la série qui porte pourtant son nom ?

Devant l'ampleur pris par la rumeur PapaGenos a apporté quelques précisions à son "scoop", rappelant d'abord que cela n'avait rien à voir avec la rumeur du portage de Breath of The Wild sur Switch 2 et que l'image utilisée pour son message initial (montrant des artworks de la Zelda de Tears of the Kingdom) n'était pas un indice... Pour en savoir plus, il faudra regarder sa traditionnelle vidéo de prédictions du Nintendo Direct de juin prochain.

Notez que depuis, PapaGenos a fait machine arrière en publiant un tweet expliquant qu'il s'agissait simplement de "prédictions basées sur des rumeurs" et qu'il ne pouvait donc pas garantir l'existence du jeu... Il restait cependant "confiant" et nous invitait simplement à "attendre et voir".

Alors la princesse sera-t-elle, d'une façon ou d'une autre, au rendez-vous du prochain Nintendo Direct ? En attendant de le découvrir, vous pouvez la retrouver dès à présent dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch.

