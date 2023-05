The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom - Pensez à faire la mise à jour avant de lancer le jeu

Que vous ayé téléchargé la version numérique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom où que vous ayez mis la main sur une copie physique, la tentation est forte pour démarrer d'emblée cette nouvelle aventure que nous attendons depuis maintenant plus de 6 ans. Mais avant de vous lancer dans l'aventure, nous vous conseillons vivement de télécharger et d'installer la mise à jour 1.1.0 du jeu. Cette dernière permet en effet de profiter pleinement du jeu grâce à la technologie FidelityFX Super Resolution d'AMD, que l'on a vu récemment utilisée sur Nintendo Switch Sports.

Si le jeu a été pointé du doigts lors des premiers retours presse, et par ceux ayant acquis le titre de manière illicite 2 semaines avant la sortie officielle du jeu, l'ajout de la fonctionnalité citée plus tôt permet d'apporter une meilleure résolution au jeu, ainsi qu'un framerate plus stable à 30 FPS. Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est officiellement disponible depuis ce 12 mai 2023, et vous pouvez également retrouver notre test juste-ici.