Zelda bientôt héroïne de son propre jeu ?

C'est une rumeur lancée par un spécialiste de la discipline qui a semble-t-il, par le passé, anticipé la sortie de Metroid Prime Remastered et de Mario vs. Donkey Kong. D'après cette éminence grise, le temps serait venu d'avoir enfin un jeu Zelda avec Zelda comme héroïne jouable. En même temps, Tingle a bien eu droit à ses jeux, alors pourquoi pas Zelda ?

Dernièrement, la princesse Peach s'est émancipée avec Princess Peach: Showtime! et dans cette esprit, Zelda pourrait elle aussi, vivre sa propre aventure à Hyrule. Alors, à ce stade, ce n'est qu'une rumeur mais qui a au moins le mérite de nous faire cogiter sur cette possibilité. Alors, votre body est-il ready pour un jeu avec Zelda ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire.

En attendant, vous pouvez jouer avec la princesse dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et la retrouver, impériale, dans The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​, disponibles en exclusivité sur Nintendo Switch.

