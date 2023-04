Dylan Chandouineau répond à nos questions sur son partenariat avec Nintendo France autour de Zelda : Breath of the Wild

Dylan Chandouineau vient de nous proposer une toute nouvelle vidéo dédiée aux "Derniers mystères de The Legend of Zelda : Breath of the Wild" en partenariat direct avec Nintendo France. Nous avons profité de cette occasion pour lui poser quelques questions à ce sujet.

Pour rappel, Dylan avait déjà accepté de répondre à nos questions autour de la sortie de sa fan-série Pokémon le mois dernier . (Voir notre article en cliquant ici)

Entretien avec Dylan :

Peux-tu nous en dire plus sur ce partenariat ?

C'est Nintendo France qui m'a contacté en me proposant de réaliser une vidéo en partenariat avec eux sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Oui oui, sur Breath of the Wild et pas sur sa suite The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, il était important pour eux de n'aborder que Breath of the Wild. Ils m'ont d'ailleurs demandé d'enlever certains passages de mon script dans lesquels je faisais des ponts entre des mystères de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

Au fur et à mesure des échanges avec Nintendo France, la vidéo s'est éloigné d'un format de "Théories sur Zelda" pour devenir une sorte de "Top 10 des mystères de Breath of the Wild". Certaines choses que j'avais écrite dans mes premiers scripts sont restées et ont été validées par Nintendo France, notamment la partie de la vidéo sur l'île Dumorian dans laquelle je fais le pont avec The Wind Waker. D'autres sujets dans lesquels je faisais des ponts avec d'autres jeux ne sont pas restés dans le script final.

Comment s'est passé la prise de contact entre Nintendo France et toi ?

Ils m'ont contacté quelques jours avant la sortie du premier épisode de Rhode, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait parler de secrets et de lore de la saga. Ce qui les a intéressé dans mon profil, ce ne sont pas mes vidéos "5 théories sur Zelda" mais mes vidéos "15 secrets sur Zelda : Breath of the Wild", même s'ils n'avaient aucune demande de format spécifique et qu'ils m'ont laissés artistiquement libre. J'ai essayé de faire de cette vidéo en partenariat avec Nintendo France à mi-chemin entre le "5 théories" et les vidéos "15 secrets" pour qu'on soit tous contents du résultat.

Comment as-tu choisi les "mystères" ?

J'ai voulu parler de mystères comme "le peuple Sonau", les gouffres dans le désert ou encore les fossiles de baleine... Je voulais des mystères non résolus ni dans Breath of the Wild, ni ses DLC, ni dans le livre artbook The Legend of Zelda - Breath of the Wild: La Création d'un Prodige, ni non plus dans Hyrule Warriors : L'ère du Fléau et qui pourrait être résolus dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Est-ce que Nintendo t'a orienté vers certains sujets ?

Non pas du tout. Je soumettais mes idées de script et ils validaient ou non ces sujets. Je n'ai pas eu le droit de développer certains sujets. Néanmoins, les sujets abordés sont restés les mêmes entre ma première version du script et la vidéo finale. Je n'ai juste pas pu partir trop dans les théories sur certains sujets pour plusieurs raisons. Pour tout d'abord ne pas trop m'approcher de la vérité ou pour ne pas dire de bêtises. Étant donné la nature de la vidéo qui est sponsorisée par Nintendo France, ils ne voulaient pas que ce partenariat fasse office de validation de leur part de certaines théories abordées. La vidéo reste donc sur le mystère, j'ai pu lancer quelques pistes de réflexions mais pas de théories.

Avez-vous pu parler de Rhode, ton projet de fan-série Pokémon ?

Rhode a été décisif dans le choix du matériel utilisé pour réaliser cette vidéo partenariat. Je leur ai proposé d'utiliser la même caméra que pour Rhode et ils ont valider.

As-tu eu des informations exclusives autour du prochain Zelda ?

Non aucune ! Par contre, nous avons discuté avec Rinkuto, du fait que l'orthographe de Sonau au pluriel n'est plus "Soneaux" mais "Soneaus". C'est une petite information supplémentaire que je peux donner sur le prochain Zelda !