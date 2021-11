Zelda : Breath of The Wild, Super Mario 64, Tetris, Super Mario Kart, GTA V, Minecraft... Qui sera sacré meilleur jeu de tous les temps ?

Le 23 novembre prochain se déroulera l a 39eme cérémonie des Golden Joystick Awards organisée par Future Publishing et le site Games Radar que l'on pourra suivre en direct sur le net et qui récompensera les jeux (et les consoles) de l'année mais pas seulement. En effet, la cérémonie sera aussi l'occasion de décerner un prix au meilleur jeu de tous les temps pour célébrer les 50 ans du jeu vidéo. 20 titres sont en compétition parmi lesquels The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario 64 ou encore Minecraft. Evidemment, difficile de résumer 50 ans de jeu vidéo en seulement 20 titres et il est clair qu'elle ne conviendra pas à tous les joueurs tant c'est aussi une question d'appréciation personnelles. Pour éviter des redites, notez que le site a sélectionné à chaque fois un seul jeu dans une même série après d'âpres discussions prenant en compte les qualités mais aussi l'impact du jeu sur la société.

Quoiqu'il en soit retrouvez cette liste des 20 titres en lice pour devenir le meilleur jeu de tous les temps" aux Golden Joystick 2021. Si vous voulez participer aux votes et élire par la même occasion, la meilleure console de tous les temps, rendez-vous sur le site dédié.

Minecraft

The Last of Us

Doom (1993)

Tetris

Super Mario 64

Street Fighter II

Space Invaders

Portal

Pokémon GO

Super Mario Kart

Grand Theft Auto V

Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Halo: Combat Evolved

Dark Souls

Metal Gear Solid

Half-Life 2

Call of Duty 4: Modern Warfare

Pac-Man

SimCity (1989)

Retrouvez plus de détails sur la sélection des jeux sur le site Games Radar.

Source : Gamesradar