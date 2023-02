Entretien avec Dylan Chandouineau autour de la sortie de sa fan-série Pokémon et discussion sur Nintendo, 5 Théories, Zelda et Tears of the Kingdom

Dylan Chandouineau, plus connu sous le nom de Didi Chandouidoui est un vidéaste français spécialisé dans les théories sur la Pop Culture. Si son émission 5 Théories demeure à ce jour la plus connue de sa chaîne, son amour pour la saga Pokémon est légendaire. Ayant débuté sur Internet il y a maintenant 10 ans avec Pokétruth, une émission dédiée aux théories sur les créatures de Game Freak, Dylan a toujours adoré la licence et revient aujourd'hui avec son projet le plus fou.

Annoncé en novembre dernier (cliquez ici pour lire notre article dédié) et prévu pour démarrer le 27 mars prochain (soit le jour du dixième anniversaire de la chaîne de Dylan Chandouineau), Rhode est une fan-série Pokémon se déroulant dans la région éponyme de la licence Pokémon. Cette région, introduite dans les jeux Nintendo Gamecube Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, respectivement sortis le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 chez nous Européens.

Dylan a préparé une vidéo spéciale pour présenter plus en profondeur sa série, nous vous encourageons à la visionner en amont de la lecture de cet entretien, la voici :

Prévue en 6 épisodes au rythme d'un épisode tous les 27 du mois, Rhode est un projet qui tient à cœur à Dylan, il a accepté de nous en parler au fil d'un entretien libre et de répondre à quelques-unes de nos questions. Vous vous en apercevrez très vite mais Dylan Chandouineau est un grand fan de Nintendo et notre discussion à très vite portée sur notre entreprise favorite à tous.

Cet entretien est disponible dans son intégralité sous la forme d'un podcast ci-dessous. Vous pouvez aussi consulter cet article plus structuré afin d'en savoir plus sur Dylan Chandouineau et sa fan-série Pokémon.

RHODE

Rhode est un projet de série Pokémon extrêmement ambitieux. Comment est venue l'idée de monter un tel projet ?

Je ne voyais pas comment je pouvais fêter l'anniversaire de ma chaîne autrement. Pour moi c'était vraiment une évidence, il fallait revenir à la naissance de la chaîne, il n'y avait aucun doute là-dessus.

Je ne sais pas si c'est la fiction la plus ambitieuse sur Pokémon sur Youtube. Je crois que c'est la première série de fiction. Ce n'était pas non plus un projet pensé pour être ambitieux. C'est une fois le projet couché sur papier que l'on m'a dit « cela va coûter tant ». Les premières estimations du budget de la série étaient plus à la hauteur de 130 000 euros voir 140 000 euros. (Ndlr : Le budget final avoisine les 70 000 euros.).

Au départ il y avait 8 épisodes et j'en ai supprimé deux pour des raisons de budget.

J'espère que le public va quand même comprendre que l'on reste dans du fait-maison et que je n'ai pas les moyens de faire un blockbuster Hollywoodien. Mais nous y avons mis tout notre cœur et tous nos moyens dedans.

Rhode sera disponible au rythme d'un épisode tous les 27 du mois. Ce rythme est-il définitif ?

Au départ je voulais sortir un épisode toutes les deux semaines mais nous sommes encore en pleine post-production de la série et ce rythme ne me semble pas tenable au niveau des délais. Un épisode par mois c'est un délai raisonnable. On pourra peut-être accélérer le rythme des sorties à terme, mais pour l'instant un épisode tous les 27 du mois c'est très bien. Les épisodes font environ 25 minutes en moyenne. Le premier épisode et le dernier de la saison seront à moitié fiction, moitié théories, pour les autres c'est plus nuancé.

Rhode comporte un casting rempli de guests, tels Julien Chièze et Carole Quintaine ou encore Le Fossoyeur de film, peux-tu nous en dire plus ?

Je voulais que le casting soit composé de personnes dont le fait qu'ils se retrouvent dans la même pièce soit improbable. Je n'avais pas eu l'occasion de travailler avec tous ces gens, mais j'avais travaillé avec François (le fossoyeur de film) et Bruce (E-penser) pour ma chaîne secondaire sur la série Lost. Les autres guests sont des gens que j'avais bien aimé en convention ou des gens dont j'aime le travail. J'aimais bien l'idée de mélanger des gens qui n'ont rien à voir. Il y a aussi GussDX qui n'est pas dans la bande-annonce et il a un rôle improbable. C'est un rôle sonore, il incarne la voix du Pokédex.

Comment s'est passé le tournage ? Et sur combien de temps s'est-il étalé ?

On a commencé le tournage le 1er avril pour toutes les séquences d'intérieur en nous retrouvant tous à Mimizan dans le sud de Bordeaux et nous avons filmé 4 jours. Il y a ensuite eu une pause puis une semaine de tournage en extérieur fin mars puis une bonne semaine en juin et enfin quelques reshoots à la fin de l'été. Il faut compter deux semaines et demie de tournage en tout.

Le tournage à Mimizan pour les séquences en intérieur, dans le saloon, ça a été très intense. Nous devions nous lever vers 5, 6 heures du matin et il y a eu une journée où nous avons terminé à minuit. Mais nous avons eu la chance que tout le monde ait été à fond dedans, cela aurait été plus un tournage plus compliqué nous n'aurions pas pu tourner autant en si peu de jours.

Pour les séquences en extérieur ce n'est pas le timing qui l'a rendu intense mais la canicule. À Mimizan nous avions tous froid, les costumes n'étaient pas adaptés à de fortes chaleurs.

As-tu préparé un making-off pour la série ?

Il y aura un Making-off pour la série. J'aimerais bien accompagner la série d'une série de vidéos bonus avec le making-off mais aussi une vidéo sur les effets spéciaux et sur comment intégrer des Pokémon aussi cartoon dans un univers réaliste. Ce style cartoon c'est aussi une volonté de ma part.

On a fait plusieurs tests avec notamment des Pokémon réalistes mais je voulais retrouver l'ADN des pubs Pokémon Go. J'aime beaucoup le contraste entre le monde dur et sec et ces Pokémon cartoon.

J'aimerais aussi une série de vidéo sur comment on a écrit les théories avec Ed Layton, Helio et certains membres de l'équipe de Trxns qui m'ont aidé en revoyant mes théories en pesant le pour et le contre de certaines. Dans Rhode les Pokémon apportent l'espoir et avec des créatures réalistes l'effet marcherait moins bien.

Rhode inclut-elle du contenu de Pokémon Écarlate et Violet ?

Pendant la production de Rhode, Écarlate et Violet sont sortis et nous ne nous y attendions pas. Quand les jeux ont été annoncés nous avions déjà tout écrit et il a fallu que l'on prenne en considération cette nouvelle génération pour la série. D’ailleurs il y a même des Pokémon de la neuvième génération dans Rhode. On a du inclure dans la série les dernières théories en accord avec Pokémon Écarlate et Violet et quand celle-ci sortira, elle sera à jour. On a même pris le temps de réécrire et de retourner certaines choses pour être à jour.

Verra-t-on d'autres régions Pokémon dans la série tel Kalos ?

Il n'y aura que des scènes dans Rhode. C'est la désolation de Rhode et comment survivre à celle-ci qui lie les 6 épisodes. Ce que j'aime bien dans les films de survie c'est lorsque l'on survit en même temps que le personnage, s'il y a des flash-backs ou des plans qui nous sortent de cette situation de survie c'est un peu moins intense. Je voulais vraiment que l'on reste dans le désert pendant 6 épisodes.

D'ailleurs quelqu'un sur Twitter avait trouvé que le projet concernait Rhode et donc Pokémon quand j'ai donné la première lettre comme indice. Comme c'est une région qui est dans un spin-off, les gens ne la connaissent pas trop. Qui pourrait citer la région de Pokémon Snap ?

Plutôt Pokémon Colosseum ou Pokémon XD ?

Colosseum sans hésiter. Ce qui me plaît dans Colosseum disparaît dans XD, XD est plus feel good, il est moins classe.

Peux-tu nous parler de la bande son de la série ?

Toutes les musiques dans Rhode seront des musiques originales et il y a beaucoup de covers de thèmes de Pokémon façon jazzy ou façon country-western. On reprend des thèmes connus de Pokémon Colosseum, de Pokémon Épée et Bouclier, de Légendes Pokémon : Arceus, de Pokémon Rouge et Bleu, de Pokémon Soleil et Lune, et des musiques originales, notamment des musiques chantées dans la série.

On est en train de réfléchir à sortir cette bande son quelque part. Nous avons une quinzaine de pistes.

Les théories dans les épisodes sont découpées en trois parties et il y a un thème musical par parties.

Une saison 2 à Rhode est-elle prévue ?

J'ai fait tourner toute mon intrigue autour du fait que cette région aride n'a plus de Pokémon sauvage et si jamais un jour il y a une suite, il faudra alors voir ce qui pourrait être intéressant en dehors de Rhode. Nous sommes en plein dans la phase de montage des épisodes alors la saison 2, s'il y en a une, elle est très loin dans mon esprit !

Peux-tu nous donner plus de détails sur la série ?

On ne verra pas Mentali ni Noctali dans la série pour que tout le monde puisse regarder la série sans être largué, les Pokémon dans Rhode ne seront pas forcément ceux présents dans Colosseum et XD.

L'épisode 2 est centré sur la mort et je fais la liste et les explications pour chacun des Pokémon spectre de toutes les générations et je n'aimerais pas que dans les éventuels DLC de Pokémon Écarlate et Violet, il y ait de nouveau Pokémon spectre ce qui casserait cette liste « intégrale » des Pokémon de type spectre.

L'épisode 3 de Rhode parlera beaucoup de la cinématique d'intro de Pokémon Noir et Blanc.

La plupart des plans du trailer proviennent des deux premiers épisodes de la série.

5 Théories :

Pourquoi avoir mis fin à l'émission avec le 5 Théories sur Zelda Partie 3 ?

Je me sentais enfermé par le format. Tu vois il y a une théorie sur un des mystères de Red Dead, ça fait plus de deux ans que j'ai envie d'en parler et à chaque fois je me dit qu'il faut que je trouve 4 autres théories pour en faire un épisode. Dans un épisode de 5 théories, chaque théorie doit tenir sur une page alors que celle sur Red Dead en fait beaucoup plus.

Comment travaillais-tu les épisodes ?

Pour certains épisodes, les théories coulaient de source et pour d'autres je gardais des théories dans un carnet pendant plusieurs mois. J'aimais bien me faire une liste des sujets dont je voulais parler dans les mois à venir mais c'est très rare qu'une liste soit restée jusqu'au bout.

Une émission de théories sur d'autres jeux Nintendo est-elle envisageable ? J'aurais pu faire un 5 théories sur Mario partie 4. J'ai galéré pour la partie 3 parce que j'avais pas mal de théories et j'ai mis longtemps à savoir lesquels choisir.

J'avais aussi une théorie sur F-zero que je voulais mettre dans mon 5 théories sur Nintendo que je n'ai pas pu mettre parce qu'elle prenait trop de places. J'avais aussi une théorie sur Metroid. Je n'ai jamais pu faire de 5 théories sur Metroid parce que je ne trouvais pas 5 théories qui me plaisait ou qui étaient assez solide pour faire un épisode.

La faiblesse de Nintendo, qui est aussi leur force, est que le lore de leurs jeux est tellement flou que tu peux raconter ce que tu veux.

Ton émission changeait de générique tous les 9 épisodes. Était-ce une contrainte que tu t'imposais ?

Le changement de générique c'est surtout parce que je me lasse très vite. J'adore monter des génériques, assez dynamique et épileptique. J'adore aussi monter des trailers, des formats courts avec pas mal d'énergie c'est ce que je préfère monter. Et puis aussi, quand tu montes une vidéo, ton générique tu l'as vu 3000 fois et tu en a marre à un moment.

Comment choisissais-tu les musiques pour tes génériques ?

Le choix des musiques en amont ou après la conception du générique dépendait des saisons. Je montait les génériques en fonction de l'atmosphère de la saison de 5 théories.

Nintendo

Quelle est ton histoire avec Nintendo ?

Mon père travaillait dans un magasin de jeu vidéo et de musiques. Il ramenait souvent des consoles d'occasion à la maison pour voir si elles fonctionnait. J'ai donc toujours grandi avec des consoles à la maison mais qui n'étaient jamais à nous .

J'ai des souvenirs d'être devant la Nintendo 64. Mes plus beaux souvenirs avec Pokémon c’est lorsqu’on a pu les voir enfin en 3D avec Pokémon Stadium.

La Gamecube est ma console de cœur, c'était vraiment la console sur laquelle on jouait beaucoup avec ma sœur et mon frère. Quand on parle de la Gamecube j'ai tellement de jeux qui me viennent en tête comme Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda The Wind Waker, Mario Kart Double Dash... J'ai trop de souvenirs avec. En plus ça a été la première console qui nous a vraiment appartenu à la maison. ​J'ai des souvenirs incroyables de Pikmin aussi.

Souvent quand on me demande mon Zelda préféré je répond The Wind Waker parce que c'est le premier jeu qu'on avait vraiment à nous à la maison, si l'on enlève les consoles portables du débat.

Les gens vont me détester mais à l'époque Ocarina of Time ce n'était pas du tout un de mes jeux favoris. J'avais aussi tester le portage d'A Link to The Past mais j'étais trop jeune, quand j'arrivais à un donjon je disais à mon père « Ramène ça au magasin ! ». Je reconnais que l'histoire d'Ocarina of Time est folle et qu'elle prend aux tripes. Le message sur le temps qui passe, sur la jeunesse envolée ça me parle. Les musiques aussi sont incroyables mais il ne sera pas dans mon podium de mes Zelda favoris.

En 2003, pour The Wind Waker je commençais à avoir plus l'age de m'investir dans un jeu. Je n'ai jamais eu la Wii U donc je n'ai jamais pu le refaire en HD.

J'adore aussi Twilight Princess. Beaucoup de gens le voient comme un Ocarina of Time bis et moins bien mais tu me dis « Jeux épique », dans mes trois premières idées Twilight Princess.

Quel est ton top 3 des jeux Zelda ?

The Wind Waker

Twilight Princess

Breath of the Wild

Breath of the Wild est un des rares jeux que j'ai terminé et que malgré cela, rallumer la console pour me balader dans Hyrule ne me dérange pas. L'affaire d'une petite heure pour me balader et faire quelques korogus qui me sont passés sous le radar. C'est rare les jeux dans lesquelles j'ai envie de retourner juste pour glander. C'est aussi pour moi, le Zelda qui a la meilleure histoire et la meilleure musique, les gens ne me comprennent pas quand je dis ça généralement. J'aime beaucoup connaître l'histoire de manière fragmentés et pas forcément dans l'ordre sous forme de flash-backs. L’histoire de Breath of the Wild est folle, non pas dans ce qu'elle raconte mais dans la manière dont elle est racontée.

Skyward Sword ça va être le Zelda avec lequel j'ai le plus de mal, et ce même avec le portage sur Switch. Pourtant je suis du genre à aimer ce que les gens aiment moins. Il a de très bonnes musiques mais niveau gameplay, histoire et même direction artistique, ce jeu ne me parle pas. Mais il a un des meilleurs donjons de la saga, l'ancienne citerne. Je suis le genre de joueurs qui rentre dans un donjon avec la boule au ventre mais dans Skyward Sword j'étais content de les parcourir. Dans Twilight Princess, ce sont plus l'ambiance des donjons qui me parlent plus que leur level design.

Qu'attends-tu de Tears of the Kingdom ?

Je n'ai pas particulièrement de hype pour ce Zelda. J'ai un peu peur qu'il vienne toucher ce que j'aime dans Breath of the Wild, un peu à la manière d'une saison 2 d'une série. Mais plus on approche de sa sortie plus je suis pressé d'y jouer.

Quand Breath of the Wild est sorti, j'ai d'abord détesté, j'ai fait le plateau du prélude à reculons en me disant que ce n’était pas le Zelda que j'attendais j'étais proche d'arrêter. Puis ensuite, après être allé voir Impa à Cocorico, quand tu as les 4 points sur la carte, je suis allé voir une soluce, l'une des rares fois où j'ai fait ça, pour savoir quel peuple était où et c'est là que j'ai vu qu'il y avait les Piafs tout à l'ouest et je me suis dit « fonce vers ce point là ». Et c'est ce parcours qui m'a fait t tomber amoureux du jeu, toute l'aventure vécue avec toutes ces découvertes, ces sanctuaires cachés et j'ai compris les notes du jeu. Je me rappelle que je m'étais arrêté pour voir les plantes et les animaux qui passaient et là j'étais à fond dedans.

J'aime aussi beaucoup le village d'Euzero et les interactions qu'il contient entre les différentes races et j'aimerais bien que Tears of the Kingdom pousse les interactions entre les différentes races plus loin.

Aimerais-tu un retour de la saga Zelda dans un style plus cartoon ?

Nintendo ont prouvé que n'importe quel style et n'importe quelle direction artistique irait à la licence Zelda, que ce soit dans un style réaliste ou cartoon je les suis. Ils sont libres avec Zelda de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils nous ont habitués quasiment dès le début au changement.

Quel est ton top 3 des licences Nintendo ?

Je ne suis pas un grand joueur, je joue très peu, je dois découvrir 3 jeux dans l'année. Forcément je met Zelda en premier. Quand je dis que je n'aime pas Skyward Sword, je le compare aux autres Zelda mais si je prend tous les jeux auxquels j'ai joué, Skyward Sword est dingue. J'adore la licence Zelda.

Ensuite après c'est compliqué, il y a toujours des hauts et des bas dans les autres licences. Je ne mettrais pas Pokémon en second mais Super Smash.

Ensuite Pokémon mais seulement les 5 premières générations. J'ai découvert Pokémon très jeune, tellement jeune que je ne fais pas la distinction entre la première et la deuxième génération. J'ai joué à la troisième génération avec des étoiles pleins les yeux sur Game Boy Advance. Ensuite j'arrive au collège et c'est là que j'ai découvert ma passion pour les jeux vidéo et niveau Pokémon, c'était l'époque Diamant et Perle et je n'avais plus envie de refaire le même jeu en boucle. Je me suis rendu compte que Pokémon n'allait pas du tout grandir avec nous et je n'ai pas terminé la version Perle à l'époque. Durant tout mon collège je n'ai joué à aucun Pokémon, la licence était inexistante pour moi. Mais arrivé au lycée, quand Pokémon Noir et Blanc sont sortis, pour le fun avec une amie on s'est dit qu'on allait les acheter pour y jouer entre deux cours. Mais en fait, Pokémon Noir et Blanc sont, pour moi, les meilleurs opus de la saga avec un scénario vraiment surprenant. Il y a aussi une petite surprise à la fin de la ligue qui m'avait scotché. Ensuite je n'ai plus lâché Pokémon mais dès la sixième génération j'étais déjà frustré que Game Freak n'ait pas continué sur cette lancée. J'aime beaucoup le sous-texte sur l'exploitation des Pokémon, maintenant on en rigole mais à l'époque c'était osé de parler de ça.

Quel avenir vois-tu pour la licence Pokémon ?

Au niveau des jeux principaux, je n'y trouve pas mon compte depuis la cinquième génération mais ça ne m'a pas empêché d'adorer Légendes Pokémon Arceus. Certes le jeu fait un peu mal aux yeux quand tu y joues trop longtemps mais il a très bon feeling et j'aimerais bien d'autres jeux de ce type. J'aimerais bien un Légendes Pokémon sur le Dragon Originel de Pokémon noir et blanc.

Pokémon Écarlate et violet ça a été un supplice pour moi et je ne parle même pas des bugs ou quoi. Je n'ai pas aimé le gameplay ni ce qu'on raconte dans le jeu. Ça m'énerve qu'on nous ait teasé l'école pendant 1 an et finalement cette école tu peux y aller 5 minutes et après tu n'en a plus besoin dans le reste de l'histoire. J'ai pas du tout aimé non plus l'exploration. Je n'aime que les designs des Pokémon mais pas du tout ces jeux. Je suis prêt à affirmer que même si Pokémon Écarlate et violet étaient magnifiques et pas buggués je n'aurais pas aimé quand même à cause de leur gameplay et de leur histoire.

Je reste très curieux pour les jeux Pokémon mais l'anime cela fait longtemps que j'ai abandonné, j'ai voulu me les refaire l'année dernière et j'ai abandonné.

Quels personnages ajouterais-tu dans Super Smash Bros. ?

Je rêverais d'un Masterchief dans Super Smash, ou même un Ori qui pourrait suspendre le temps pendant son saut. Ou encore Spyro ou Crash. Spyro premier du nom est d'ailleurs mon jeu vidéo préféré.

Quelle licence Nintendo devrait faire son grand retour ?

F-zero a un potentiel monstre niveau gameplay mais aussi dans ses personnages. Il y a matière avec F-zero de faire de l'esport. Il y avait aussi un mode solo qui était très compliqué mais très bien.

Que penses-tu de la Nintendo Switch ?

J'aime énormément la Switch. J'aime beaucoup jouer à Smash et à Mario Kart en ligne, c'est une console qui m'accompagne beaucoup au quotidien et j'aime son concept hybride même si je l'utilise très peu en portable.

La Switch a aussi la particularité de mettre en lumière n'importe quelle licence Nintendo dans l'ombre.

Je signe directement pour la Switch 2 mais s'il n'y en a pas ce n'est pas grave. ​Je serais très content s'il y a une nouvelle Nintendo Switch plus puissante, s'il n'y en a pas je suis très content aussi.

As-tu eu des contacts avec Nintendo ?

Pas de contact avec Nintendo. Si Nintendo n'aime pas la série et qu'ils souhaitent la supprimer, ils seront dans leur bon droit et c'est le jeu. J'aurais joué et j'aurais perdu c'est comme ça.

Les gens me demandent en permanence comment j'ai fait pour faire une série Pokémon avec Nintendo, ils me posent plus de questions sur les droits que sur la série.

Ce qui me fait plus peur c'est Youtube. J'espère que Youtube ne va pas bloquer la série. Il y a de l'alcool et des pistolets. J'ai envoyé un message à Youtube en amont en expliquant les scènes et ils n'ont pas pu me répondre en me disant de me référer à leurs conditions.

Attends-tu le film Mario ?

Le film Mario c'est le film que j’attends le plus cette année. J'y crois dur comme fer et j'ai une hype de malade. Je suis encore plus hypé par le film Mario que pour Tears of the kingdom dans le sens où le film Mario peut être un tournant.

Quelles fictions aimerais-tu réaliser après Rhode ?

Il y a plein de trucs que j'aimerais faire en fiction mais une série Halo coûterait des milles et des cents. Zelda ça me semble plus raisonnable. Je vois bien une série Zelda à l'ambiance un peu horreur. Si Rhode ça plaît, ça pourrait être fou de faire d'autres contenu de ce type là.