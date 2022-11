Pokémon - Le Youtubeur Didi Chandouidoui annonce une fan-série autour des jeux Nintendo Gamecube Pokémon Colosseum et XD : Le Souffle des Ténèbres

Grand fan de Pokémon, le Youtubeur Didi Chandouidoui s'était fait connaître sur la plateforme via sa toute première émission Pokétruth qui tournait autour des mystères de la saga Pokémon. Ce n'est que quelques années plus tard que sa chaîne explose avec l'apparition de son format, désormais le plus célèbre, 5 Théories dans lequel il multipliera les clins d'œil à la saga Pokémon.

À l'occasion des 10 ans de sa chaîne Youtube, Didi Chandouidoui vient d'annoncer l'arrivée en mars prochain d'une fan-série autofinancée et remplie de guests tous plus connus les uns que les autres sur Internet autour des jeux Nintendo Gamecube de la saga Pokémon. En effet, sortis respectivement le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 chez nous, Pokémon Colosseum et Pokémen XD : Le Souffle des Ténèbres constituent un gros morceau de la troisième génération de Pokémon (aux côtés de Pokémon Rubis et Saphir développés par Game Freak). Ce sont ces deux opus développé par Genius Sonority que Didi Chandouidoui a choisi de mettre en avant dans sa fan-série RHODE (du nom de la région de ces deux jeux) en nous proposant une première bande-annonce pour son projet. Une chose est sûre, l'amour de Didi Chandouidoui pour la saga Pokémon transpire dans cette bande-annonce et il nous tarde de découvrir l'intégralité de sa série.

Avez-vous reconnu tous les guests de cette bande-annonce ? Que pensez-vous de ce projet fou ?

RHODE - Une fan-série Pokémon en six épisodes prévue pour Mars 2023. Rhode est le nom d'une région introduite lors de la troisième génération, durant les jeux Pokémon Colosseum et XD : Le Souffle des Ténèbres, sur Nintendo Gamecube. ▸ Le pitch : Dans la lointaine région de Rhode, tous les Pokémon ont depuis bien longtemps disparu. L'époque où les monstres bondissaient des hautes herbes semble révolue, et seuls quelques Cacturnes peuvent être aperçus ici et là, qui se laissent picorer par les rares charognards du désert. Dans les ruines de Pyrite, les derniers habitants tentent de survivre au cœur de ce monde oublié, jusqu'au jour où ils découvrent un bébé Kangourex. Persuadé que cette créature renferme le secret derrière la disparition des Pokémon, Mike, le scientifique du groupe, lui promet de tout faire pour retrouver sa famille... ▸ L'anniversaire de la chaîne : Rhode est une série de six épisodes prévue pour Mars 2023, afin de fêter les 10 ans de ma chaîne Youtube. Pour célébrer cet évènement, le casting est composé de vidéastes de la plateforme que j'apprécie et certains membres de l'équipe se sont déjà fait connaître sur internet pour leurs travaux en lien avec Pokémon. Au total, nous sommes une cinquantaine à travailler sur ce projet fou qui, je l'espère, vous fera kiffer autant que nous. ▸ Le format de la série : Cette série, à mi-chemin entre la web-série et le format Youtube classique, embrasse le format de ma toute première émission : Pokétruth. Dans chacun des épisodes, mon personnage se heurte à une trouvaille que lui rapporte du désert l'un des protagonistes : chaque trouvaille le dirige alors vers l'un des plus grands mystères du lore de la licence (ce qui l'amène ainsi à réaliser les parties théories) et, parallèlement, chaque réponse le rapproche un peu plus de la piste des Kangourex...