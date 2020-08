James Turner, le directeur artistique de Pokémon Epée & Bouclier rend hommage à Pokémon Colosseum

James Turner est le directeur artistique de Pokémon Epée / Bouclier et dans son genre, il est plutôt atypique- et pas seulement parce qu'il s'agit du premier occidental à concevoir officiellement des Pokémon (depuis 2010.) En effet, ce jeune anglais se distingue aussi par sa propension à publier de nombreuses illustrations personnelles parfois accompagnées de secrets de fabrication via son compte Twitter (quitte à en supprimer certaines assez rapidement...)

Dernièrement, il a ainsi publié une illustration reprenant le héros de Pokémon Colosseum, sorti sur GameCube en 2003. Un jeu cher au cœur de James Turner puisqu'il s'agit en fait du premier Pokémon sur lequel il a travaillé... Il a ensuite récidivé en travaillant sur Pokémon XD ou il choisira les couleurs des personnages principaux et créera même des personnages secondaires comme "ce grand gaillard"... Il gravira ensuite un à un les échelons jusqu'à rejoindre Game Freak pour travailler sur les épisodes canoniques des Pokémon et accéder au poste tant convoité de Directeur Artistique. De quoi motiver et faire rêver toutes celles et ceux qui rêvent de faire carrière dans les jeux vidéo...

