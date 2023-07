RHODE : Le mystère des Pokémon extraterrestres - Le quatrième épisode de la fan série Pokémon de Dylan Chandouineau est enfin sorti

Vous avez déjà été informés auparavant de l'arrivée prochaine d'une fan-série Pokémon se déroulant dans la région de Rhode, inspirée des jeux Pokémon Colosseum et Pokémon XD: Le Souffle des Ténèbres, qui sont sortis respectivement le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 sur Nintendo Gamecube. Il est désormais temps pour nous de vous annoncer que celle-ci en est déjà à son quatrième épisode. Après un premier épisode s'intéressant à "La Plus Grande Énigme de Pokémon", puis un second épisode traitant de "La Vérité sur les Pokémon Spectres" et enfin un troisième épisode sur "L'extinction des Pokémon Dragons". La série revient aujourd'hui après deux mois de pause avec un épisode spécial sur "Le mystère des Pokémon extraterrestes".

S'il est connu que Lewsor et Neitram sont des aliens, la question se pose de savoir s'il existe d'autres monstres extraterrestres parmi nous. En épluchant le Pokédex, on remarque que le doute est permis au sujet de la lignée des Mélo. Les Solaroc et Seleroc, de leur côté, pourraient aussi avoir un lien avec l'espace. Mais qu'en est-il de la lignée des Magneti et des Stari, qui semblent envoyer des signaux mystérieux vers le ciel ? Peu importe, ceci ne répond pas à la plus grande question des ufologues : d'où vient Deoxys ? Pour y répondre, il va falloir passer par l'étude de son anatomie, par l'histoire de Kalos et même des archives de Galar, qui pourraient peut-être faire le lien entre cet étrange extraterrestre et Ethernatos...