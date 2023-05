RHODE : L'extinction des Pokémon Dragon - Le troisième épisode de la fan série Pokémon de Dylan Chandouineau est disponible

Nous vous avions déjà informés de l'arrivée imminente de la fan-série Pokémon se déroulant dans Rhode, la région des jeux Pokémon Colosseum et Pokémon XD: Le Souffle des Ténèbres, sortis respectivement le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 sur Nintendo Gamecube. Il est désormais temps pour nous de vous annoncer que celle-ci en est déjà à son troisième épisode. Après un premier épisode s'intéressant à "La Plus Grande Énigme de Pokémon", puis un second épisode traitant de "La Vérité sur les Pokémon Spectres". Dans ce troisième épisode, Dylan Chandouineau s'attarde sur "L'extinction des Pokémon Dragons".

Rendez-vous dans un mois, le 27 juin prochain pour découvrir la suite de RHODE dans un quatrième épisode. N'hésitez pas à lire (ou relire) notre entretien avec Dylan Chandouineau réalisé dans nos colonnes (en cliquant ici).