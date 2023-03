RHODE - Le premier épisode de la fan série Pokémon de Dylan Chandouineau est sorti

Nous vous en avions parlé lors de son annonce, la fan-série Pokémon se déroulant dans RHODE la région des jeux, Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres, sortis respectivement le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 chez nous sur Nintendo Gamecube, de dylan Chandouineau est enfin sortie.

Dans ce premier épisode (à retrouver ci-dessous), Dylan Chandouineau nous emmène en quête de "La Plus Grande Énigme de Pokémon" dans une vidéo de 25 minutes à mi-chemin entre fictions et théories. Rendez-vous dans un mois, le 27 avril prochain pour découvrir la suite de RHODE. N'hésitez pas à lire (ou relire) notre entretien avec Dylan Chandouineau réalisé dans nos colonnes (en cliquant ici).

Rhode - Épisode 01 | La Plus Grande Énigme de Pokémon

Dans la lointaine région de Rhode, la plupart des Pokémon ont disparu. Dans les ruines de Pyrite, les derniers habitants tentent de survivre au cœur de ce monde oublié jusqu'à ce que Mike, le chercheur de la bande, revienne du désert avec un bébé Kangourex. Persuadé que cette créature renferme le secret derrière la disparition des Pokémon, il lui promet de tout faire pour retrouver sa famille...

Rhode est une émission scénarisée, mêlant parties fiction et parties théories.

La licence Pokémon, ses personnages, ses concepts et ses créatures ont été développés par GAME FREAK inc. ©Pokémon est la propriété de intellectuelle de Nintendo, Creatures inc. et GAME FREAK inc. Rhode est une série parodique et éducative, cette dernière n'est affiliée d'aucune manière aux ayants droits susnommés.