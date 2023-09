RHODE : 8 Théories sur les Pokémon artificiels - Le cinquième épisode de la fan série Pokémon de Dylan Chandouineau est enfin disponible

Rhode, la fan-série Pokémon qui se déroule dans la région de Rhode, inspirée des jeux Pokémon Colosseum et Pokémon XD: Le Souffle des Ténèbres (sortis respectivement le 14 mai 2004 et le 18 novembre 2005 sur Nintendo Gamecube) en est désormais à son cinquième épisode. Après un premier épisode s'intéressant à "La Plus Grande Énigme de Pokémon", puis un second épisode traitant de "La Vérité sur les Pokémon Spectres", un troisième épisode sur "L'extinction des Pokémon Dragons" et un quatrième sur "Le mystère des Pokémon extraterrestes", la série vient aujourd'hui nous parler des Pokémon Artificiels en abordant 8 théories. Pour visionner l'épisode, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer ci-dessous :

Parmi les centaines d'espèces Pokémon connues, certaines ne doivent pas leur existence à Arceus. Tandis que des monstres comme Kaorine, Magearna et Golemastoc semblent avoir été façonnés par nos ancêtres en des temps reculés, Porygon ou Lugia Obscur ont été conçus très récemment. Mais dans quel but ? Et si derrière leur création se cachaient de sombres secrets ? Y a-t-il un lien entre Porygon et Sylvallié, entre Morphéo et Deoxys, voire entre Genesect et Kabutops ? C'est à Kanto, dans un laboratoire maudit qui éveille les soupçons des chercheurs quant aux liens entre Mew, Metamorph et Grotadmorv, que le destin maudit des Pokémon artificiels pourrait révéler l'emplacement des Kangourex...

Après la mort de frère Noah, la bande décide de lui préparer des funérailles. De son côté, Mike profite de cette dernière journée à Rhode pour se rendre au canyon Lekro, ancien repaire de la Team Snatch, afin d'élucider une bonne fois pour toute la disparition des Pokémon de la région.