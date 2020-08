Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres fête ses 15 ans avec James Turner

Il y a deux jours , on vous a relayé une jolie illustration de James Turner, le directeur artistique de Pokémon Epée / Bouclier, rappelant au passage à quel point il était atypique mais aussi prolifique sur les réseaux sociaux, en publiant via son compte Twitter de nombreux dessins, croquis et même des informations, généralement non partagées avec le grand public.

Après, donc, une illustration reprenant le héros du premier jeu sur lequel il a travaillé, Pokémon Colosseum (sorti sur GameCube en 2003 ) le jeune directeur artistique, à la carrière décidément, déjà, bien remplie,vient d'en publier une autre, cette fois de Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres le second jeu Pokémon auquel il a participé. Un titre sur lequel il avait eu un peu plus de responsabilités notamment en créant des personnages secondaires (comme "ce grand gaillard" que nous vous avions déjà montré.)

L'occasion aussi de rappeler que Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres a tout juste 15 ans . En effet, le titre est sorti le 4 avril 2005 sur GameCube au Japon (et quelques mois plus tard en Occident.) Un rappel qui a eu, comme pour le titre précédent, un bel écho de la part des joueurs sur les réseaux sociaux. Méconnus du grand public, Pokémon Colosseum et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres sont plutôt appréciés par la communauté et nombreux sont les fans qui aimeraient pouvoir y (re)jouer aujourd'hui... Peut-être un jour sur Nintendo Switch ?

En attendant, retrouvez les deux illustrations de James Turner, réunies ci-dessous.

