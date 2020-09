Pokémon Epée & Bouclier + les 2 DLC du pass d'extension bientôt disponible en version boîte

Le "Pokémon Direct" (ou presque) de cet après midi a donné pas mal d'information sur le DLC 2 du Pass d 'extension et notamment sa date de sortie (voir ici) mais il a aussi été l'occasion de découvrir que s'il n'y aura pas de nouveau jeu Pokémon cette année sous le sapin, une version boite réunissant Pokémon Epée ou Pokémon Bouclier et le pass d'extension (avec les deux DLC L'Île Solitaire de L'Armure (déjà disponible) et Les terres enneigées de la Couronne ) sera, par contre, disponible à la vente dès le 6 novembre. Une façon pour celles et ceux qui n'auraient pas déjà craqué d'opter pour la version complète des jeux.