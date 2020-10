Pokémon Epée et Bouclier Pass d'extension : nouvelles informations et gameplay indédit sur les expéditions Dynamax

Attendu par un grand nombre de fan, le deuxième et dernier DLC de l'extension de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier à savoir les Terres Enneigées de la Couronne arrive a grands pas. En attendant de pouvoir mettre la main sur ce nouveau contenu, de nouvelles annonces et du gameplay viennent de nous être récemment dévoilées. En l'occurrence, nous apprenons aujourd'hui par le biais du dernier épisode de Pokenchi, de nouvelles informations sur les expéditions Dynamax, l'une des nouvelles fonctionnalités prévues à Couronneige. Ces expéditions vous permettront notamment de faire la rencontre de Pokémon légendaire provenant de précédente génération.

Dans les expéditions Dynamax :

Jouable en coopération à 4 joueurs

Vous devrez utiliser des Pokémon d'emprunt à la place des vôtres durant votre expédition

Tous les Pokémon rencontrés seront capturables (si K.O)

Des bifurcations vous seront proposées durant votre expédition. A vous de faire le bon choix

Pour atteindre le Pokémon légendaire il vous faudra d'abord affronter 3 Pokémon Dynamax

Les PP/PV subis lors de vous précédents combats ne vous seront pas restitués. Cependant vous aurez la possibilité de trouver des baies ou des personnages sur votre chemin pour vous guérir

Vous avez 100% de chance capturer un Pokémon légendaire peu importe la pokéball utilisée mais vous ne pouvez qu'en capturer un seul par expédition.

Découvrez du gameplay inédit en vidéo ci-dessous. Pour rappel, les Terres Enneigées de la Couronne est attendu le 23 octobre 2020 sur Nintendo Switch. Etes-vous impatient de continuer votre périple à Galar ? N'hésitez pas à nous faire par de votre engouement en commentaire.

