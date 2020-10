Pokémon Epée et Bouclier : Le Pikachu de Sacha avec la casquette de Sinnoh disponible en téléchargement

Comme vous le savez surement maintenant, Game Freak distribue actuellement des Pikachu revêtant les différentes casquettes de Sacha via l'option Cadeau Mystère de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch. Cette semaine c'est la région de Sinnoh qui est à l'honneur, et pour obtenir la souris électrique dans votre équipe rien de plus simple :

Lancer Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier

ou Vous rendre dans le menu Cadeau Mystère

Recevoir un cadeau via mot de passe

Taper le code suivant : V0LTTACKLEP1KA

Une fois ceci fait, le Pikachu chapeauté rejoindra automatiquement votre équipe ou une de vos boîtes. Peut être un allié de choix pour entamer le second DLC de Pokémon Épée et Bouclier qui arrivera le 23 octobre 2020 ?