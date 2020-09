Une première publicité pour le DLC 2 de Pokémon Epée & Bouclier : Les terres enneigées de la Couronne

Cela fait longtemps que nous n'avons pas entendu parler de Pokémon Epée / Bouclier mais forcément les jeux devraient revenir dans l'actualité avec la sortie cet automne du DLC N°2 contenu dans le pass d'extension : Les terres enneigées de la Couronne. Permettant de découvrir une nouvelle zone façon Terres Sauvages (Isolarmure) avec de nouveaux Pokémon et de vivre une nouvelle (mini) aventure ce DLC devrait se dévoiler très prochainement. En attendant on découvre une première publicité US dédiée justement à ce DLC 2.

Pour rappel, vous pouvez retrouver le début de Pokémon Epée / Bouclier dans notre vidéo en français ICI , la revue de presse avec tous les tests français et étrangers LA ainsi que notre test complet du jeu ICI (et un avis alternatif LA) Retrouvez aussi les détails du pass d'extension LA.