The Pokémon Company confirme un bug entre Pokémon Home et le DLC de Pokémon Epée & Bouclier

Depuis mercredi, les possesseurs de Pokémon Epée / Bouclier peuvent retourner à Galar pour explorer Isolarmure, une nouvelle région contenue dans le DLC1 du Pass d'extension : L'île solitaire de l'Armure (voir ici pour les détails.) En plus d'une mini aventure, le DLC permet notamment de capturer des Pokémon qui jusqu'à présent étaient absents des deux jeux (voir la liste ici)

Logiquement si vous possédez Pokémon HOME et que vous avez un ou plusieurs de ces nouveaux/anciens Pokémon en stock vous pouvez les transférer dans le/les jeu(x.) Cependant, il semble qu'il y ait un bug qui empêche de le faire à partir de la version Nintendo Switch de Pokémon HOME. C'est en tout cas ce que de nombreux joueurs ont rapporté sur le net et qui vient d'ailleurs d'être confirmé officiellement par The Pokémon Company.

La société s'excuse et précise qu'elle travaille actuellement pour corriger le problème. En attendant si vous voulez compléter votre Pokédex, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller bourlinguer aux quatre coins d'Isolarmure...