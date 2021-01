Nouvelles mesures radicales contre le hack et les joueurs utilisant des données modifiées illégalement dans Pokémon Epée / Bouclier et Pokémon Home

Pour contrer les joueurs utilisant des données modifiées illégalement dans Pokémon Epée / Bouclier, The Pokémon Company vient de publier une liste de mesures radicales sur le site officiel japonais des Pokémon. Désormais, la société prévient qu'elle s'octroie le droit de restreindre le jeu en ligne dans Pokémon Epée / Bouclier sans autre forme de procès mais aussi de suspendre l'utilisation de Pokémon Home que ce soit sur Switch ou sur mobile, et cela sans explications et sans que les frais d'abonnement ne puissent être réclamés. Ces mesures seront prises selon les cas, "à discrétion" pour une durée limitée ou indéfiniment.

Retrouvez ci-dessous la traduction de cette mise au point détaillant les différentes mesures. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

chers clients Merci d'avoir toujours apprécié la série "Pokémon". Nous avons confirmé que certains utilisateurs jouent à "Pokémon Epée / Bouclier et "Pokémon HOME" en utilisant des données modifiées illégalement. En outre, nous prendrons les mesures suivantes pour les utilisateurs jugés inappropriés en termes de fonctionnement, tels que causer des problèmes dans le fonctionnement des logiciels et des applications ou causer des inconvénients aux autres utilisateurs. ■ Correspondance

・ Restriction du jeu sur Internet dans "Pokémon Epée / Bouclier "

・ Restriction d'utilisation de la fonction d'échange dans "Pokémon HOME" (version smartphone)

・ Suspension de l'utilisation de "Pokémon HOME" (version smartphone / version Nintendo Switch)

* Notre société À sa discrétion, il sera effectué pour une durée limitée ou indéfiniment.

* Les frais d'utilisation ne seront pas remboursés en raison de cette assistance.

* Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes de renseignements concernant le contenu frauduleux et les détails de cette réponse. En outre, nous continuerons de prendre des mesures similaires sur une base régulière et nous pouvons mettre en œuvre d'autres mesures de restriction sans préavis. Nous surveillerons régulièrement et continuerons à traiter les actes frauduleux et ennuyeux afin que nos utilisateurs puissent s'amuser en toute tranquillité. Nous nous réjouissons de votre soutien continu de la série "Pokémon".

