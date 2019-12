Miaouss d'Alola fait une apparition dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier

Si Pokémon Epée et Pokémon Bouclier ne permettent pas de retrouver TOUS les Pokémon, tout du moins pour le moment, ils embarquent pas mal de nouvelles créatures mais aussi des formes régionales originales. Par contre, les versions Alola des Pokémon des derniers titres 3DS ne sont à priori pas prévues dans les jeux. Mais ce n'est peut-être qu'une question de temps avant de les voir débarquer... En effet, il y a de nombreux signes qui vont dans ce sens. Ainsi un Miaouss d'Alola aurait été repéré du côté de la Route 7 au camping de Marie-Jeanne. Et il y a aussi des miniatures pour le Pokédex de différents Pokémon d'Alola qui semblent indiquer qu'il sera bientôt possible de les retrouver dans les jeux par un moyen quelconque (via le Pokémon HOME par exemple...) Evidemment, on surveille cela de près et on vous tient au courant. En attendant n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

