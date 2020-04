Pokémon Epée & Bouclier sacré jeu de l'année et meilleur RPG de 2019 par Famitsu

C'est une cérémonie un peu particulière qui s'est déroulée il y a quelques jours au Japon, celle des Game Awards 2019 de Famitsu Dengeki. Pas de public, des présentateurs masqués, des intervenants en vidéo uniquement et trois pauvres applaudissements, par-ci par là... La cérémonie diffusée en ligne et en direct n'avait plus rien à voir avec celle de l'année dernière qui avait vu le sacre de Super Smash Bros. Ultimate (souvenez-vous.) Malgré tout, en pleine pandémie de COVID-19, la cérémonie a tenté de faire bonne figure en décernant ses traditionnels prix récompensant les meilleurs jeux vidéo pour l'année 2019.

Et contre toute attente, le grand gagnant de la cérémonie a été Pokémon Epée / Bouclier qui non seulement est reparti avec le trophée du meilleur RPG mais aussi et surtout avec celui du meilleur jeu de l'année 2019 coiffant au poteau Sekiro : Shadow of Twice, Death Stranding ou encore Fire Emblem : Three Houses.

Depuis, Shigeru Ohmori personnalité émérite de Game Freak et réalisateur de Pokémon Epée / Bouclier a partagé sa joie sur les réseaux sociaux avec une petite illustration pour dire tout simplement "merci".

A noter que durant la même cérémonie, Ring Fit Adventure a reçu un prix spécial conjointement avec Dragon Quest Walk.

