Melmetal Gigamax fait une première apparition surprise lors du tournoi Pokémon Players Cup

La Pokémon Players Cup est un tournoi en ligne dédié au JCC Pokémon. Il se déroule de juin à août avec différents rendez-vous à suivre en direct sur le net (pour plus de détails voir le site officiel.) Et c'est à priori lors du dernier tournoi, pendant une coupure pub, que le Pokémon Melmetal forme Gigamax a fait une apparition surprise dans un clip promotionnel... On ne sait pas si c'est intentionnel ou s'il s'agit d'une erreur car pour l'instant la forme Gigamax de Melmetal n'a pas été dévoilée officiellement par The Pokémon Company et il est impossible de "gigamaxer" le Pokémon fabuleux même avec un bol de Maxi soupe... Repéré par Joe Merrick du site Serebii.net, Melmetal forme Gigamax se laisse néanmoins approcher pour la première fois... Découvrez son apparence ci-dessous.

Pour rappel, vous pouvez désormais acquérir un Pass d'extension pour Pokémon Epée / Bouclier sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 29.99€. Il contient le DLC1 : L'île solitaire de l'Armure (ICI) actuellement disponible et le DLC 2 Les terres enneigées de la Couronne (LA) qui sortira cet automne. Notez que les deux DLC ne peuvent pas être achetés séparément. Pour en savoir plus sur le jeu, n'oubliez pas que notre test complet du jeu est toujours à lire ICI.