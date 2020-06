Pokémon Epée et Bouclier - Les nouvelles fonctionnalités de l'ile solitaire de l'Armure

En de l'histoire supplémentaire ainsi que des nouvelles zones qui seront disponibles avec le Pass d'extension, Pokémon Epée et Pokémon Bouclier vont se voir enrichir de fonctionnalités supplémentaires à partir du 17 juin prochain . Faisons un focus sur les nouveautés à paraître dans la première partie du Pass : l'île solitaire de l'Armure.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE L’ÎLE SOLITAIRE DE L’ARMURE ET LES TERRES ENNEIGÉES DE LA COURONNE

De nouvelles tenues

Plus d’une centaine de tenues et accessoires seront ajoutés dans L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. Changez de look et arborez vos vêtements favoris afin de pimenter votre aventure !

De nouveaux Pokédex

Beaucoup de Pokémon absents dans les Terres Sauvages de Galar résident à Isolarmure et Couronneige, les deux nouvelles zones explorables. De ce fait, votre Pokédex sera mis à jour pour vous permettre d’enregistrer ces toutes nouvelles espèces ! Le Pokédex d’Isolarmure sera disponible dans L’île solitaire de l’Armure, et vous devrez compléter le Pokédex de Couronneige dans Les terres enneigées de la Couronne !

Des raids Dynamax contre de nouveaux Pokémon

Tout comme dans les Terres Sauvages, de nombreux antres de Pokémon parsèment Isolarmure et Couronneige. Lorsque l’un deux émet un faisceau de lumière rouge, inspectez-le pour déclencher un raid Dynamax et tenter de venir à bout d’un Pokémon Dynamax avec l’aide de trois autres Dresseurs