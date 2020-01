Pokémon HOME : tarifs de la version payante et différences avec la version gratuite

Il y a quelques jours nous vous avons relayé toutes les informations relatives au lancement du service Pokémon Home qui doit permettre de pouvoir déplacer et gérer ses Pokémon de différents titres (voir ici.) Retrouvez ici plus facilement tout ce qui concerne le compte payant Premium, ses différents tarifs et les différences avec le compte gratuit. Pour rappel, le Pokémon Home pourra être téléchargé et utilisé gratuitement sur mobile et Nintendo Switch. Cependant son utilisation sera très limitée en version "Basique" et il faudra opter pour un compte Premium pour accéder à toutes ses fonctionnalités et notamment pour déplacer ses anciens Pokémon depuis la Banque Pokémon.

Trois offres d'abonnements seront disponibles au lancement de l'application : un abonnement d''un mois à 2,99€ , un abonnement de trois mois à 4,99€ et un abonnement d'un an à 15,99€

Avec la version basique / gratuite vous pouvez entreposer 30 Pokémon contre 6000 avec la version payante et vous ne pouvez utiliser le transfert depuis la Banque Pokémon. Retrouvez ci-dessous le reste des différences dans le tableau ci-dessous. Evidemment, si vous optez pour un compte premium / payant et que vous voulez récupérer vos Pokémon d'anciens jeux, vous devrez aussi vous acquitter du coût de l'abonnement annuel de 4,99€ . Cependant, veuillez noter qu'au lancement du Pokémon HOME l es service de la Banque Pokémon seront gratuits pendant un mois pour permettre aux premiers abonnés de faire leurs transferts gratuitement

Pour rappel, le Pokémon HOME sera lancé en février 2020

