Liste des 35 Pokémon des générations passées désormais de retour dans Pokémon Epée & Bouclier

Avec le lancement officiel de Pokémon HOME (voir ici) il y a désormais 35 Pokémon des générations précédentes qui font officiellement leur retour dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier soit grâce à des transferts via un compte Premium ou grâce à des échanges. Ces Pokémon étaient déjà présents, cachés, dans le code du jeu et se baladaient depuis peu dans les jeux de manière officieuse mais c'est désormais officiel. Pour rappel, retrouvez la liste de ces 35 "nouveaux" amis de poche ci-dessous :

Bulbizarre Herbizarre Florizarre Carapuce Carabaffe Tortank Mewtew Mew Celebi Jirachi Cobaltium Terrakium Viridium Reshiram Zekrom Kyurem Keldeo Brindibou Effleche Archeduc Flamiaou Matoufeu Felinferno Otaquin Otarlette Oratoria Cosmog Cosmovum Solgaleo Lunala Necrozma Marshadow Zeraora Meltan Melmetal

Premier aperçu du Pokémon HOME, en cliquant ici et pour plus de détails, voir nos précédentes news.

