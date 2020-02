Pokémon HOME disponible sur mobile et sur l'eShop de la Nintendo Switch

L'application Pokémon HOME qu doit permettre notamment de réunir et de transférer ses Pokémon dans Pokémon Epée / Bouclier est désormais disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch et (dans la foulée) sur mobile. Vous pouvez l'utiliser gratuitement sachant que dans ce cas son utilisation est limitée et que pour en profiter pleinement il faut s'acquitter d'un abonnement payant. Il existe plusieurs formules d'abonnements payants et nous vous avons déjà détaillé tout ça et les différences entre le compte basique et premium dans une news dédiée à retrouver là. Dans le même temps, la Banque Pokémon 3DS reçoit une mise à jour. Pour rappel pendant un mois, l'abonnement de la banque Pokémon sera gratuit pour permettre aux premiers utilisateurs de rapatrier tous ses Pokémon des anciennes versions plus facilement.

Retrouvez ci-dessous, nos premiers pas sur le Pokémon Home.