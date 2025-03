Pokémon CHAMPIONS serait un jeu payant uniquement disponible en téléchargement

C'est finalement la "grande" annonce du Pokémon Presents de février (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

Alors que la sortie de Légendes Pokémon : Z-A est finalement plus lointaine qu'attendu et que le jeu divise déjà, The Pokémon Company a dévoilé un tout nouveau jeu de combat Pokémon : Pokémon CHAMPIONS.

Sorte de nouvelle version des Pokémon Stadium de la N64, le jeu permettra d'organiser des combats de Pokémon interplateformes notamment en important ses propres créatures stockées dans Pokémon HOME, sachant que le titre sera disponible à la fois sur mobiles et sur les "consoles de la famille Nintendo Switch"

Sur la page officielle du jeu, on découvre que le titre sera uniquement disponible en téléchargement et le compte Twitter Centro LEAKS affirme qu'il s'agira d'un jeu payant et non gratuit sachant qu'un abonnement au Nintendo Switch Online sera nécessaire (ce qui n'est pas le cas des Free-to-Play). Pour l'instant, ces dernières infos ne sont pas confirmées et le logo Nintendo Switch Online n'apparait pas sur les fiches du jeu.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer et une présentation de Pokémon CHAMPIONS qui arrive prochainement sur mobiles et sur "les consoles de la famille Switch"

Pokémon Champions arrive sur Nintendo Switch et les appareils mobiles compatibles ! Prenez part à des combats de Pokémon traditionnels aux mécaniques familières telle que les types de Pokémon, les talents et les capacités pour retrouver la richesse et la variété des stratégies de combat connues et appréciées des Dresseurs et Dresseuses. Pokémon Champions prend aussi en charge les combats multiplateformes entre Nintendo Switch et les appareils mobiles compatibles. Mesurez-vous à des adversaires du monde entier lors de combats classés ou amusez-vous sans pression dans les combats amicaux. Vous pouvez aussi organiser des combats privés pour jouer avec vos proches ! Pokémon Champions est aussi compatible avec Pokémon HOME">Pokémon HOME, un service sur le cloud pour Nintendo Switch et appareils mobiles compatibles qui permet de faire équipe avec certains Pokémon des jeux de la série Pokémon et de Pokémon GO.

VOIR ET REVOIR POKEMON PRESENTS - FEVRIER 2025

