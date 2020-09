Coup d'œil dans le rétro - Super Punch-Out!!

Est-ce à cause de mon entrée prochaine dans la trentaine, ou un manque de hype pour nos jeux vidéo actuels, il m'arrive à de nombreuses occasions de me remémorer ma jeunesse, bercée par les consoles Nintendo, Super Nintendo et autres Game Boy. Avec cette nouvelle chronique à l'essai, l'heure est venue pour moi de partager avec vous un petit bout de mon enfance vidéoludique.

À une période où mes parents m'avaient traumatisé en m'achetant le duo maudit Les Schtroumpfs + Tintin au Tibet sur Super Nintendo, je retrouvais du réconfort certains week-ends auprès de mes cousines qui avaient elles aussi cette superbe console. Entre un exemplaire de Super Mario All-Stars et de Jurassic Park, une cassette m'interpellait, celle d'un jeu de boxe dénommé Super Punch-Out!!

Notre famille baignant dans le monde de la boxe, il n'était pas étonnant de voir un tel jeu dans la ludothèque de mon oncle. Mon père m'ayant inscrit dans notre salle dès l'âge de 5 ans, j'étais curieux de voir comment pouvait bien rendre un jeu vidéo sur le thème de la boxe. Mes cousines me faisant la démonstration du jeu en direct, j'étais surpris par les graphismes du jeu, l'ambiance sonore, le soin apporté à la modélisation des boxeurs, et le sentiment de puissance à chaque super punch décoché. Hélas l'expérience n'a été que de courte durée, mes cousines peinant à dépasser le second boxeur : Bear Hugger,

Ayant enfin le droit de toucher la manette suite à leur défaite, je comprends rapidement que plus qu'un jeu de boxe, Super Punch-Out!! était surtout un jeu de rythme nous demandant d'apprendre à lire le jeu de notre adversaire, savoir quand esquiver, pour ensuite contre-attaquer. Du haut de mes cinq ans j'avais réussi à battre les 4 adversaires du premier circuit en l'espace d'un samedi après-midi. Hélas, les bonnes choses ont une fin, et me voici reparti avec mes parents à la maison.

Mes parents n'ayant jamais réussi à trouver Super Punch-Out!! en boutique à l'époque, et mon oncle ne partageant pas ses jeux, je n'avais d'autre choix que d'attendre les prochaines réunions familiales pour pouvoir m'approcher du jeu. Au final il m'aura fallu 6 bons mois entre les pauses-café, les repas dominicaux et les anniversaires pour réussir à boucler tous les circuits.

24 ans plus tard, je n'ai toujours pas eu l'occasion de mettre la main sur une cartouche Super Nintendo de Super Punch-Out!!, mais il reste tout de même un excellent souvenir de ma petite enfance de joueur. J'ai néanmoins eu l'occasion de l'avoir sur Nintendo Wii via la console virtuelle, et j'ai également eu la joie de le retrouver sur Nintendo Switch avec la Console Virtuelle Super Nintendo accessibles aux détenteurs d'un abonnement au Nintendo Switch Online.

Pour conclure cette petite chronique très personnelle, je vous laisse retrouver ci-dessous une vidéo maison des 16 combats qui nous attendent une fois le jeu lancé. Une chose est tout de même amusante, c'est de constater que si à l'époque j'avais mis plusieurs mois à terminer le jeu, ce dernier peut, comme vous pourrez le constater ci-dessous, se finir en à peine 30 minutes.

J'espère que cette petite anecdote personnelle vous aura plu, peut-être aurais-je l'occasion de revenir vous en conter une autre dans les prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage.