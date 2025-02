Légendes Pokémon : Z-A - Toutes les infos à retenir et une myriade d'images

On ne peut pas dire que le Pokémon Presents de ce 27 février 2025 ait été particulièrement prolifique en annonces, mais il a au moins le mérite d'apporter de nouvelles informations concernant Légendes Pokémon : Z-A, le dernier gros projet de Game Freak. Nous vous avons préparé un petit condensé ci-dessous de toutes les informations à retenir du trailer diffusé ce jour :

L'action du jeu se déroulera bien à Illumis

La ville fait actuellement l'objet d'un plan de réaménagement urbain visant à renforcer les liens entre Humains et Pokémon

Notre héros débarque à Illumis dans le cadre d'un voyage touristique

Germignon, Gruikui et Kaiminus seront les starters de départ

Les Méga Evolutions font leur grand retour

Zygarde sera présent sous forme cellulaire, 10%, 50% et Forme Parfaite

A-Z et son Floette Fleur Eternelle sont de retour

Des zones sauvages seront accessibles en ville pour attraper les Pokémon

Le dispositif de capture se veut équivalent à celui de Légendes Pokémon : Arceus

Nouvelle mécanique en combat, désormais les attaques tiendront compte du déplacement de vos Pokémon

Pour un point complet, nous vous laissons dérouler le fil ci-dessous. Pour rappel, Légendes Pokémon : Z-A sera disponible d'ici la fin de l'année 2025 en sortie mondiale simultanée sur Nintendo Switch.

Explorez Illumis

L’intrigue se déroule à Illumis, où un plan de réaménagement urbain a été mis en œuvre pour faire de cette ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon. Comparée à l’Illumis apparue dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y, sortis en 2013, celle-ci est parsemée d’une multitude d’espaces verts côtoyant des bâtiments à l’allure moderne.

À Illumis, les lieux fréquentés par les êtres humains, comme les galeries marchandes, les cafés et les restaurants, s’entremêlent avec des espaces naturels tels que des berges ou des parcs verdoyants. En son centre se dresse fièrement le symbole de la ville d’Illumis, la Tour Prismatique.

Votre aventure commence lors d’un voyage touristique à Illumis...

Lors de votre visite à Illumis, vous séjournerez dans un vieil hôtel appelé Hôtel Z. Ce lieu vous servira de base pendant que vous et vos nouveaux acolytes tenterez de résoudre toutes sortes d’incidents en ville.

Les zones sauvages : lieux d’habitation des Pokémon sauvages

Dans le cadre d’un plan de réaménagement urbain opéré par la société Quazar, la ville est désormais équipée de zones sauvages qui ont pour but de faciliter la cohabitation entre êtres humains et Pokémon. Ces zones construites grâce à une technologie de pointe offrent aux Pokémon divers lieux de vie. Dans ces zones sauvages, vous pourrez combattre des Pokémon et même les attraper avec des Poké Balls.

Faites-vous des alliés Pokémon

Vous pouvez attraper les Pokémon sauvages qui vivent dans les zones sauvages ou qui vagabondent dans la ville en visant, puis en leur lançant une Poké Ball. Si votre cible ne s’en échappe pas, le tour est joué et vous l’avez capturée !

Certains Pokémon prendront la fuite dès qu’ils vous verront, alors restez hors de leur champ de vision, ou approchez-vous d’eux par-derrière pour éviter qu’ils ne vous repèrent. Vous pourrez également combattre des Pokémon pour réduire leurs Points de Vie, ce qui les rendra plus faciles à attraper.

Une première dans la série principale : les Pokémon et leurs Dresseurs et Dresseuses participent aux combats en temps réel

Dans les précédents opus de la série, les Pokémon ne pouvaient agir qu’une fois par tour. Dans Légendes Pokémon : Z‑A, les Dresseurs et Dresseuses et leurs Pokémon se déplaceront en temps réel durant les combats, et ces derniers pourront lancer leurs capacités lorsqu’ils en recevront l’ordre.

En plus des affinités de type, vous devrez composer avec de nouvelles mécaniques de jeu, comme le timing pour changer de Pokémon ou utiliser des capacités, le temps nécessaire pour lancer des capacités, et enfin l’étendue de la zone d’effet de ces capacités. Ce style de combat Pokémon sans précédent est l’un des aspects les plus palpitants de ce volet.

Les Personnages et Pokémon

Votre personnage

Peu après votre arrivée à Illumis pour un séjour touristique, vous vous lierez d’amitié avec de nombreuses personnes et résoudrez divers incidents en ville.

Les premiers partenaires Pokémon

Certains évènements qui se dérouleront à votre arrivée à Illumis vous pousseront à vous lier d’amitié avec un Pokémon qui finira par partir à l’aventure avec vous, marquant ainsi le début de votre carrière de Dresseur ou Dresseuse Pokémon. Lequel d’entre eux sera à vos côtés lors de ce périple ? Germignon, Gruikui ou Kaiminus ?

Boro / Cety

Vous vous lierez d’amitié avec un résident ou une résidente de l’Hôtel Z qui rend également service au gérant autant que possible. C’est une personne parfois assertive qui adore venir en aide aux habitants et aux Pokémon de la ville, et ses talents pour le combat Pokémon sont indéniables.

En fonction de l’apparence que vous choisirez au début de votre aventure, Boro ou Cety se joindra à vous.

A-Z

A.Z. est un homme de trois mètres de haut. Il possède l’Hôtel Z et dit avoir 3 000 ans. Très discret, il dispose néanmoins d’une volonté inébranlable.

Floette Fleur Éternelle

Il possède une apparence atypique différente de celle de ses congénères, en plus de tenir une fleur noire. On dit qu’il serait lui aussi âgé de 3 000 ans. Il est toujours aux côtés d’A.Z.

Bridjet

Bridjet est la présidente de la société Quazar, une grande entreprise qui œuvre à la réalisation du plan de réaménagement urbain visant à faire de la ville un lieu appartenant autant aux êtres humains qu’aux Pokémon. Elle semble vouloir renforcer le lien entre la population d’Illumis et les Pokémon.

Musquat

Ce colosse aux lunettes de soleil est employé par la société Quazar en tant que secrétaire de Bridjet. Il semble toujours occupé et a la réputation de travailler vite.

Zygarde - Forme Parfaite

Zygarde est composé d’une multitude d’éléments semblables à des cellules, et il peut changer de forme en fonction du nombre de ces éléments. Son cerveau est fait d’une poignée de Cœurs de Zygarde, tandis que le reste de son corps est formé de nombreuses Cellules de Zygarde. Ce Pokémon semble faire une fixation sur vous... Quel lien a-t-il avec le scénario du jeu ?

La puissance de la Méga-Évolution

À Illumis, vous pourrez parfois voir des Pokémon méga-évoluer. Il s’agit d’une transformation qui transcende l’évolution classique. La clé de la victoire en combat Pokémon réside dans la maîtrise de la Méga-Évolution.

La Méga-Évolution peut changer le cours du combat, mais de quoi s’agit-il ?

La Méga-Évolution permet d’atteindre un stade au-delà de l’évolution. Seuls certains Pokémon sont capables de méga-évoluer. Ce phénomène libère temporairement l’énergie dissimulée en eux, ce qui leur octroie plus de puissance que l’évolution normale. Les Pokémon changent d’apparence lorsqu’ils méga-évoluent, et certains d’entre eux changent même de types.​​

Lorsque des Dresseurs et Dresseuses ont un lien fort avec leurs Pokémon, les Gemmes Sésame en leur possession résonnent avec les Méga-Gemmes portées par leurs Pokémon. C’est ce qui permet la Méga-Évolution. Vous obtiendrez vous aussi votre propre Méga-Anneau serti d’une Gemme Sésame. Plusieurs des Dresseurs et Dresseuses que vous croiserez porteront leur Gemmes Sésame à leur façon.​​