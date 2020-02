Pokémon Home : comment obtenir son Magearna forme originelle

Il y a quelques jours, nous vous avons expliquer qu'en complétant le Pokédex de Galar (de près de 400 Pokémon) dans Pokémon Home, les joueurs recevait en cadeau un Magearna (voir détails ici.) Seulement, si certains obtenaient un "simple" Magearna, d'autres recevaient un, très rare Magearna en forme originelle, de couleur, rouge et or comme vu dans le film Pokémon : Volcanion et la Merveille Mécanique (voir générique sur cette page.) Si The Pokémon Company ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet et qu'il s'agit peut-être simplement d'un des multiples bugs repérés sur l'application, sur le net de nombreux joueurs ont pris les choses en main, en partageant leurs expériences.

Ainsi, une méthode, repérée par Serebii, a finalement émergé et semble fonctionner pour obtenir à coup sûr un Magearna rouge et or. Retrouvez les étapes ci-dessous

Honnêtement, nous n'avons pas vérifié et n'hésitez pas à nous faire part de vos expériences.

Serebii Note: We have got Magearna. This is a step by step on what we did to activate. It may differ for you

Step 1: Finish National Dex

Step 2: Shift every Pokémon left 1 box on Switch

Step 3: Check app for gift - None

Step 4: Shift back 1 box to the right

Step 5: Check app pic.twitter.com/ickY5nqKR2