Pokémon Home : en complétant le Pokédex national des joueurs ont reçu Magearna en forme originelle

Selon Sererbii.net, certains joueurs qui auraient réussi à compléter le Pokédex de Galar (de près de 400 Pokémon) dans Pokémon Home aurait reçu en cadeau (via la version mobile) un Magearna en forme originelle, c'est à dire avec sa couleur rouge et or- vue dans le film Pokémon : Volcanion et la Merveille Mécanique. Pour le moment, on ne sait pas exactement pourquoi tout le monde ne reçoit pas le même cadeau (certains joueurs ayant à priori reçu une version "simple" de Magearna...) De plus, The Pokémon Company n'a pas encore communiqué sur le sujet.

Evidemment, on en reparle dès que d'autres infos apparaissent...

Source : Serebii