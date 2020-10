Pokémon Epée et Bouclier : un nouveau Pikachu casquette Kalos est disponible

Décidément, les codes pour débloquer des Pikachu s'enchaînent en ce moment. Alors qu'un Pikachu portant une casquette de Sacha d'Unys vient de nous être récemment dévoilé (voir ici) c'est au tour d'un tout nouveau Pikachu spécial Kalos de prendre le devant de la scène.

Pour l'obtenir rien de plus simple :

Pour rappel, ces codes sont uniquement valables pour Pokémon Epée et Pokémon Bouclier jusqu'au 30 novembre 2020 .

KAL0SP1KA



