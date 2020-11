Pokémon Go x Pokémon HOME : tous les joueurs peuvent désormais transférer leurs Pokémon

Chose promise, chose due Niantic vient de confirmer récemment que tous les joueurs de Pokémon Go peuvent désormais transférer leurs Pokémon sur Pokémon HOME. Une fonctionnalité annoncée depuis le début de l'année et dont, nous imaginons, que le développement a pris du temps à cause de la pandémie mondiale. Attention, cette fonctionnalité ne marche que dans un sens et ne permettra pas d'envoyer vos Pokémon de Pokémon HOME à Pokémon Go.

Petite surprise qui ravira les joueurs, un Melmetal Gigamax pour Pokémon Epée et/ou Pokémon Bouclier sera offert à tous ceux qui auront transféré leur premier Pokémon. Nous vous avons d'ores et déjà réalisé un guide complet sur Nintendo-Master pour vous expliquer étape par étape comment transférer vos Pokémon et comme récupérer votre Melmetal Gigamax. Retrouvez notre guide dédié ici. De plus, ne manquez pas notre guide sur comment obtenir le Pokémon fabuleux Zarude ici.