Une vidéo insolite montrant deux Grodrive en train de s'embrasser dans un Poké Camping embrase le net

Qui a dit qu'il ne se passait jamais rien dans le Poké Camping de Pokémon Epée & Bouclier ? Depuis plusieurs heures, la vidéo de (ce qui ressemble à) un doux baiser entre deux Grodrive devant un Ectoplasma hilare enflamme le net. Il est vrai que la séquence, capturée dans un Poké Camping des derniers jeux, est pour le moins insolite (surtout avec l Ectoplasma au milieu) et elle a visiblement amusé puisque la vidéo a déjà plus de deux millions de vues , et des dizaines de milliers de RT et de mentions J'aime !

