Pokémon Epee et Bouclier - Obtenez le Palarticho de Sacha via l'option Cadeau Mystère

La saison de l'animé Pokémon : Les Voyages nous a servi sa dose de petites surprises depuis sa diffusion. Arrivant actuellement au chapitre final, elle a permis aux téléspectateurs de rencontrer Go, et surtout un Sacha Maître d'Alola au sommet de ses capacités de combat. Nouvelle aventure oblige, il s'est forgé une nouvelle équipe accompagné de son fidèle allié Pikachu, et le moins que l'on puisse dire c'est que depuis quelques temps le bougre sait bien s'entourer.

Après son Pokémon Ectoplasma, une nouvelle distribution est actuellement en cours sur Pokémon Epée et Pokémon Bouclier pour récupérer l'un des Pokémon les plus vaillant de son équipe : son Palarticho. Pour se faire, rien de plus simple, il vous suffit de le télécharger via l'option Cadeau Mystère du jeu de votre choix et de suivre les étapes suivantes :

Allez dans le menu Cadeau Mystère

Cliquez sur "Recevoir un Cadeau Mystère"

Choisissez l'option "Via un code ou mot de passe

Rentrez le code H1SSATSUNEG1

Acceptez le cadeau

N'oubliez pas de sauvegarder !

Attention, le code du Palarticho de Sacha est fonctionnel jusqu'au 22 septembre 2022 ! N'oubliez pas de le récupérer d'ici-là, faute de quoi il sera trop tard.