Pokémon Epée & Bouclier : Isolarmure et Couronneige du DLC sont inspirés par l'Ecosse et l'île de Man

Si vous avez suivi le Pokémon Direct (voir détails ici) vous savez que Pokémon Epée / Bouclier dispose désormais d'un pass d'extension qui ajoutera cet été et cet automne, deux nouvelles zones aux jeux : Isolarmure et Couronneige. Si nous vous avons déjà présenté ces deux zones (voir ici) le compte Twitter Pokémon UK apporte de nouvelles précisions. Ainsi, alors que la région principale des jeux, Galar est inspirée directement par le Royaume-Uni, on découvre que les deux nouvelles zones ne s'éloignent pas de la couronne. Isolarmure prend en effet comme modèle l'île de Man tandis que Couronneige puise son inspiration dans l'Ecosse. Des inspirations dans la continuité, donc... Pour plus de détails, rendez-vous sur notre news dédiée au Pokémon Direct.

Trainers, in the #PokemonSwordShield Expansion Pass, you will explore two brand-new areas, the Isle of Armor and the Crown Tundra. Did you know? The Isle of Armor was inspired by the Isle of Man, and the Crown Tundra was inspired by Scotland! pic.twitter.com/Qsbouq7vdZ