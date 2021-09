Pokémon Epée et Bouclier - Comment obtenir Papa Zarude et Célébi Chromatique

Avec l'annonce de la sortie de Pokémon, Le Film - Les Secrets de la Jungle sur Netflix, une autre surprise attend les fans des monstres de poche à l'occasion des 25 ans de la licence. En effet, les possesseurs de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier sur Nintendo Switch vont pouvoir débloquer sur leurs jeux deux Pokémon tirés du film : Papa Zarude et Célébi chromatique. Pour ce faire rien de plus simple, il vous suffit de procéder de la sorte :

Créer un compte sur Le Club des Dresseurs Pokémon avant le 25 septembre 2021

Attendre la newsletter qui vous donnera les codes pour télécharger les Pokémon via l'option Cadeau Surprise

A noter que si vous êtes déjà membre du Club des Dresseurs Pokémon, il vous suffit tout simplement d'attendre ledit mail.