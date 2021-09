Pokémon, Le Film - Les Secrets de la Jungle débarque sur Netflix le 8 octobre 2021

A l'occasion du 25ème anniversaire de la franchise Pokémon, le tout dernier film d'animation dénommé Pokémon, Le Film - Les Secrets de la Jungle s'offrira un passage sur nos écrans au début du mois d'octobre. The Pokémon Company et Netflix viennent en effet d'annoncer leur collaboration pour la sortie mondiale du film sur la plateforme de streaming à partir du 8 octobre 2021 . Pour l'occasion, nous vous laissons retrouver ci-dessous la première bande-annonce française officielle du film.

Pokémon, le film : Les secrets de la jungle :

Niché au cœur de la Forêt d’Okoya, Zarude, le Pokémon fabuleux, a établi une règle au sein de son groupe qui empêche quiconque d’entrer sur son territoire. C’est dans cette jungle que vit Koko, un jeune humain élevé par un Zarude qui a quitté le groupe. Koko a grandi en pensant être un Zarude. C’est alors qu’il rencontre Sacha et Pikachu, et se fait son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ? Ou bien est-il humain ? Quand la jungle est menacée, les liens entre les Pokémon et les humains, mais aussi l’amour entre un parent et son enfant, sont mis à l’épreuve.

Pour étendre les festivités de l’annonce, à partir d’aujourd’hui, les Dresseurs pourront recevoir Papa Zarude et un Celebi chromatique, tous les deux dans le film, dans leurs jeux Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier en s’abonnant aux e-mails du Club des Dresseurs Pokémon. Les Dresseurs inscrits avant le 25 septembre 2021 recevront un e-mail du Club des Dresseurs Pokémon contenant un code pour les deux Pokémon le 7 octobre.

Les fans pourront également s’attendre à un clin d’œil dans Pokémon GO pour fêter le lancement de Pokémon, le film : Les secrets de la jungle sur Netflix. Plus d’informations seront partagées prochainement. En attendant, les fans peuvent se rendre sur le site Web officiel du film sur Zarude.pokemon.com/fr-fr et rejoindre la conversation en ligne en utilisant #Pokemon25.