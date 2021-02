Pokémon Epée et Bouclier : un fan imagine une version Game Boy de 1996 du titre

Depuis 1996 , la franchise Pokémon a vu bon nombre de ses titres évoluer à travers le temps que ce soit de par leurs graphismes, générations, musiques, etc. Alors que nous sommes actuellement à la 8ème génération de Pokémon, nous découvrons aujourd'hui le travail d'un fan nostalgique, sous le pseudo deヤテ京雲寺 , qui a réalisé une version Game Boy de Pokémon Epée et Pokémon Bouclier.

D'après les mots même de l'internaute, il aurait eu cette idée lors d'un souhait où il voulait entendre à quoi pourrait ressembler une version Game Boy de la musique de Pokémon Epée et Bouclier. Il s'est donc mis en tête de concevoir de ses propres mains une version Game Boy de 1996 de cet opus.

J'écoutais la BGM de la ville d'Epée & Bouclier

Je voulais l'écouter dans une version style Game Boy !

Je ne l'ai pas trouvé quand je l'ai cherché, alors je l'ai fait moi-même !

Retrouvez son travail et son projet dès à présent ci-dessous. Un bien bel hommage à la série, quand on sait que le jeu s'est vendu à plus de 20 Millions d'exemplaires à travers le monde et qu'il est actuellement le 5ème jeu le plus vendu de la Nintendo Switch.

Et vous, auriez-vous souhaité jouer à Pokémon Epée et Pokémon Bouclier dans une version Game Boy ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

